Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden Evkaf’a teşekkür

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına düzenlenen “Gönülden Gönüle Türkülerle Şarkılarla Şiir Şöleni” geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Şölene maddi manevi destek sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ziyarete gelen dernek yetkilileri Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinlikten elde edilen tüm gelirin derneğe bağışlandığı ve bu sayede 70 hastaya ilaç alınabileceği haberi de verildi.

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17/11/2022 17:41