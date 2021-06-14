Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Avustralya’dan Bağış

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, derneğe Avustralya’dan 9 bin 260 dolar fitre parası bağışlandığını bildirdi.

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14/06/2021

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Avustralya’dan Bağış

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, derneğe Avustralya’dan 9 bin 260 dolar fitre parası bağışlandığını bildirdi.

Kocaismail yazılı açıklamasında, Avustralya’nın Melbourne şehrinde faaliyet gösteren Kıbrıs Türk İslam Derneği’ne ve tüm destek verenlere teşekkür etti.

Kocaismail, ayrıca Avustralya Melbourne’da faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Cemiyeti Başkanı Candan Ahmet ile komitedeki tüm üyelerine çevrelerinden topladıkları fitre ve zekat paralarını Kıbrıs’taki kanser hastalarının tedavilerinde kullanılması için Kıbrıs Türk İslam Derneği’ne ulaştırdıkları için teşekkür etti.

Avustralya’dan derneğe yapılan katkıların sevginin önemini gösterdiğini ifade eden Kocaismail, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan yardımla 121 hastanın ilaçlarının karşılandığını kaydetti.

14/06/2021 10:32
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TAGS: Raziye Kocaismail, Avustralya,  Kanser Hastalarına Yardım Derneği
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