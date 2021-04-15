Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Prostat Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Prostat Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde 4 Kale Ultra Maratonu’na katılıp elverişsiz hava koşulları nedeniyle tamamlayamayan Hüseyin Öngün’ün, maratonu 17 Nisan Cumartesi günü tamamlayacağını duyurdu.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, Öngün’ün 17.00- 17.30 arasında Karmi’ye ulaşacağını belirterek, Hüseyin Öngün’e destek vermek ve yardım yapmak isteyenlerin, maratonun tamamlanacağı saatlerde orda olması için çağrıda bulundu.

Kocaismail, Karmi’de bulunan Crows Nest’in 12.00-21.00 saatleri arasında full menü servis yapacağını ve elde edilecek gelirden, derneğe yardım yapılacağını kaydetti.

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15/04/2021 13:46