Kanser Hastalarına Yönelik Aşılama Organizasyonu Planlanacak

Kocaismail, aşı yaptırmak isteyen kanser hastalarına yönelik aşılama programı yapılacağını duyurdu. 

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01/02/2021

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Kanser Hastalarına Yönelik Aşılama Organizasyonu Planlanacak

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, aşı yaptırmak isteyen kanser hastalarına yönelik aşılama programı yapılacağını duyurdu. 
Kocaismail, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonucunda müracaat sayısına göre aşılama organizasyonu planlanacağını kaydetti. 
Aşı yaptırmak isteyenlerin, 0542 853 1121 numaralı telefona isim, soyadı ve ikamet bölgesini mesajla göndermesi gerektiği bildirild

01/02/2021 12:32
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TAGS: Raziye Kocaismail, koroanvirüs, covid-19, aşı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği
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