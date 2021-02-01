Kanser Hastalarına Yardım Derneği aşı yaptırmak isteyenlerin ulaşacağı irtibat numarasını açıkladı

Kanser hastalarına yönelik aşılama organizasyonu planlanacak

ads ads ads ads
01/02/2021

ads
Kanser Hastalarına Yardım Derneği aşı yaptırmak isteyenlerin ulaşacağı irtibat numarasını açıkladı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, aşı yaptırmak isteyen kanser hastalarına yönelik aşılama programı yapılacağını duyurdu. 
Kocaismail, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonucunda müracaat sayısına göre aşılama organizasyonu planlanacağını kaydetti. 
Aşı yaptırmak isteyenlerin, 0542 853 1121 numaralı telefona isim, soyadı ve ikamet bölgesini mesajla göndermesi gerektiği bildirildi. 

01/02/2021 14:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.