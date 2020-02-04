Kanser hastasından 15 kilogram tümör çıktı!

Letonya'da liposarkom ameliyatı olan bir kadından 15 kilogram ağırlığında tümör çıkaran doktorlar şaşkınlığını gizleyemedi

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04/02/2020

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Kanser hastasından 15 kilogram tümör çıktı!

Letonya Onkoloji Merkezi'nde liposarkom (yağ dokusunda oluşan kanser) ameliyatı olan bir kadının vücudundan 15 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı. Doktorları hayrete düşüren olayda, tümörün büyüklüğüne rağmen hastanın diğer organlarına sıçramadığı belirtildi.

VÜCUDUNDAN 15 KİLOGRAM TÜMÖR ÇIKARILDI

Letonya'da kanser hastası bir kadın, hiçbir tıbbi yardım istemeyerek, kendi yöntemiyle kanserle mücadele etmeye başladı. Uzun süredir liposarkom denilen yağ dokusu kanseriyle mücadele eden kadın, sadece bitki çaylarıyla kendini tedavi etmeye başladı.

DOKTORLAR HAYRETE DÜŞTÜ

Durumunun ağırlaşmasından sonra Letonya Onkoloji Merkezi'nde ameliyat olan kadın, doktorları hayrete düşürdü. Doktorlar, ameliyat sırasında kadının vücudundan 15 kilogram ağırlığında tümör çıkarttı. Tümörün büyüklüğüne rağmen diğer organlara sıçramadığı belirtildi.

04/02/2020 22:53
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TAGS: Kanser hastasından 15 kilogram tümör çıktı!, haber, kıbrıs,
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