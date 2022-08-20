Kanser kaynaklı ölümler yaşam tarzını değiştirmekle önlenebilir

Sağlık sektörü, kanseri tedavi etmek için on yıllardır çaba harcıyor. Oysa, hastalığa yakalanmamanın mümkün olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan araştırmaya göre, kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 44'ü önlenebilir risk faktörlerine bağlı.

Tıp dünyası, dünya genelinde en yaygın ikinci ölüm nedeni kanserin tedavisine yıllardır çare arıyor.

Yapılan bir araştırma, yaşam tarzının değiştirilmesiyle milyonlarca hayatın kurtarılmasının mümkün olduğunu kanıtladı.

"Kanser olmamak elimizde"

Ünlü tıp dergisi Lancet'te yayımlanan son araştırmaya göre kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 44'ü önlenebilir risk faktörlerine bağlı. Bir başka deyişle, kanser olmamak insanın elinde.

Kanserden hayatını kaybedenlerin yüzde 44'ünün sigara kullanan, aşırı alkol tüketen ve vücut kitle endeksi yüksek kişiler olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada, 2010 ile 2019 yılları arasında 204 ülkede 23 kanser türü ve 34 risk faktörü incelendi.

Dünya genelinde önlenebilir riske bağlı ölümler açısından soluk borusu ve akciğer kanseri önde gelen kanser türleri oldu.

Artan kanser vakalarının obezite ile bağlantısı

Can kaybının en çok yaşandığı yerler ise; Orta ve Batı Avrupa, Doğu Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika olduğu açıklandı.

Amerika Kanser Topluluğu, çalışmanın, artan kanser vakalarının obezite ile bağlantısını açıkça ortaya koyduğunu açıkladı.

Yaşam tarzını değiştirmenin; şimdiye kadar onaylanmış bütün ilaçların etkisini gölgede bırakacak şekilde milyonlarca yaşamı kurtarabileceği belirtildi.

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20/08/2022 10:43