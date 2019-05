Kanser Nedir? Sık Rastlanan Kanser Türleri Nelerdir?

Günümüzde kanser hakkında hemen hemen her insan bilgi sahibi. Ailenizden veya tanıdığınız biri kanser ile karşı karşıya gelmiş olabilir. Gerçekle yüzleşene kadar, kanser yalnızca başkasından duyduğunuz bir hastalıktır.

Doktor kontrollünde “Kansersin” kelimesini duyduğunuz an içinize korkular yayılmaya başlar: Ailem ne olacak? Mesleğim ne olacak? Neden ben?

KANSER SİZE VERİLMİŞ BİR ÖLÜM CEZASI DEĞİLDİR

Seçenekleriniz arasında hastalığı tedavi etmek için kullanılan doğal ve bütünleştirici tedaviler de vardır. Bu doğal kanser tedavilerinin yararlı olduğu belgelenmiştir ve geleneksel kemoterapi, radyasyon ve ameliyattan daha az masraflı olabilirler.

Kanser tedavisine başlamadan önce, kanserin ne olduğunu iyice anlamalısınız. Ardından tedaviye sağlam bir bilgi ve anlayış ile yaklaşmalısınız.

Tüm Kanser Türleri Hücrelerde Başlar

Kanserler vücudun temel yapı taşları olan hücrelerde başlar. Birçok farklı tipte hücre vardır, vücuttaki doku ve organları oluştururlar. Her bir hücre içinde, hücrenin komuta merkezi olarak görev yapan binlerce gen bulunur. Genler, hücrenin vücutta oynayacağı rol için talimatlar sağlar. Her genin kendi başına ya da diğer genler ile kombinasyon halinde gerçekleştirmesi için eşsiz görevleri vardır.

Otto Warburg, flavinlerin ve nikotinamidin hidrojen transfer eden enzimlerin aktif grupları olduğunu keşfetti. Bu, daha önce keşfedilen demir-oksijenaz ile birlikte, yaşam dünyasındaki oksidasyonları (Elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime) tam olarak açıklar.

Keşif, hücresel metabolizma ve hücresel solunum alanlarında yeni yollar açtı. Bulunan şeylerin yanı sıra, kanserli hücrelerin oksijen yokluğunda bile yaşayabildiğini ve gelişebileceğini de gösterdi.

Webster Kehr, “[Warburg] bir kanser hücresinin tanımının düşük adenosin trifosfata (Atp -tüm canlı hücrelerinde enerji dönüşümlerinde rol alan organik bir bileşik) sahip olduğunu belirledi” dedi. “Vücudunuzdaki her hücre her saniyede çok büyük miktarda ATP oluşturur; ATP, hücrenin enerjisidir. Bir kanserli hücre, hücrede ATP enerjisinin yaratılmasını engeller. ”

Hücreler yeni hücreler yaratmak, hasarlı veya eski hücreleri değiştirmek için bölünür. Hücreler çoğaldıkça, genetik materyallerinin kopyalarını yeni hücrelere geçirirler.

Genler boyunca bölünen hücrelerin, bölünme süreci genellikle iyi kontrol edilir ve vücudun farklı bölümleri için doğru türde ve sayıdaki hücrelerin doğru şekilde çalışmasını sağlar. Hücreler genellikle bir hücrede yaşanan bir değişikliği fark eder ve anormal hücreyi onarmaya veya yok etmeye çalışır.

Kanser hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu oluşur

Kanser vücuttaki anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu oluşur. Vücudun normal kontrol mekanizmasının çalışmayı durdurduğunda gelişir. Eski hücreler ölmez ve hücreler kontrolden çıkarak yeni ve anormal hücreler oluşturmaya başlar. Bu hücreler bir doku kütlesi, bir tümör oluşturabilir. (Ancak, lösemi gibi bazı kanserler tümör oluşturmaz.)

Tüm kanserler hücrelerde başlar. Bir hücrede veya küçük bir hücre grubundaki değişikliklerle başlar. Genellikle, her hücre tipi doğru bir numaraya sahiptir. Bunun nedeni, hücrelerin ne kadar ve ne sıklıkla bölündüğünü kontrol etmek için sinyal üretiyor olmasıdır. Bu sinyallerden herhangi biri hatalı veya eksikse, hücreler çok fazla çoğalmaya ve bir yumru (tümör) oluşturmaya başlar. Kanserin başlangıcına birincil tümör denir.

Hücresel Gen Mutasyonları

Kanserin başlaması için, bir hücrenin veya bir hücre grubunun genlerinde belirli değişiklikler olması gerekir.

DNA

Vücuttaki farklı tipteki hücreler farklı işler yapar, ancak temel olarak benzerdirler. Hepsinin çekirdeği olarak adlandırılan bir kontrol merkezi vardır. Çekirdek içinde uzun DNA dizisinden (deoksiribonükleik asit) oluşan kromozomlar bulunur. DNA, hücreye nasıl davranılacağını söyleyen kodlanmış mesajları olan binlerce gen içerir.

RNA

Her bir gen, hücreye bir şeyler yapmasını söyleyen bir talimat içerir. Bu bir protein veya RNA (ribonükleik asit) adı verilen farklı bir molekül tipi olabilir. Proteinler ve RNA birlikte hücreyi kontrol eder. Ne tür bir hücrenin olacağına, ne yapacağına, ne zaman ayrılacağına ve ne zaman öleceğine karar verirler.

Normalde genler, hücrelerin düzenli ve kontrollü bir şekilde büyüyüp çoğalmasını sağlar. Vücudu sağlıklı tutmak için gerektiğinde daha fazla hücre üretildiğinden emin olurlar.

Mutasyon

Bazen bir hücre bölünürken genlerde bir değişiklik olur. Bu değişikliğe mutasyon denir. Bir genin hasar gördüğü, kaybolduğu veya iki kez kopyalandığı anlamına gelir. Bir hücre bölünürken mutasyonlar da tesadüfen gerçekleşebilir. Bazı mutasyonlar, hücrenin artık talimatları anlayamadığı ve kontrolden çıkmaya başladığı anlamına gelir.

ilgili yazı: Aziz Sancar’a Nobel Ödüllü Çalışması: Dna’nın Mekanistik Tamiri

Genlerdeki mutasyonlar, çok fazla proteinin üretildiği ve bölünmesi için bir hücrenin tetiklendiği anlamına gelebilir. Ya da normalde bölünmeyi durdurmak için bir hücreye söyleyen proteinler üretilemeyebilir.

Bazı genler her gün hasar görür ve hücreler onları onarır. Ama zamanla, kalıcı hasar oluşabilir. Hücreler çok hızlı büyümeye başladıklarında, daha fazla mutasyona uğramaları ve hasar görmüş genleri onarabilmeleri daha olasıdır.

En Yaygın Kanser Türleri

Kanser vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilir. Kadınlarda meme kanseri en yaygın olanıdır. Erkeklerde ise prostat kanseri. Akciğer kanseri ve kolorektal kanser hem kadınları hem de erkekleri yüksek oranda etkiler.

Karsinom

İç organları kaplayan ciltte veya dokularda başlar ve en sık görülen kanser türüdür. Vücudun iç ve dış yüzeylerini kaplayan hücreler olan epitel hücreleri tarafından oluşturulurlar. Bir mikroskop altında bakıldığında sıklıkla kolon benzeri bir şekle sahip olan birçok epitel hücresi vardır.

Sarkom

Kemik, kıkırdak, yağ, kas veya diğer bağ dokularında gelişir. Bunlar kas, yağ, kan damarları, lenf damarları ve fibröz doku (tendonlar ve bağlar gibi) dahil olmak üzere kemik ve yumuşak dokularda oluşan kanserlerdir.

Lösemi (Kan Kanseri)

Kan ve kemik iliğinde başlar. Bu kanserler katı tümörler oluşturmazlar. Bunun yerine, kan ve kemik iliğinde çok sayıda anormal beyaz kan hücresi (lösemi hücreleri ve lösemik blast hücreleri) oluşur ve normal kan hücrelerini dışarıda bırakır.

Normal kan hücrelerinin düşük seviyesi, vücudun dokularına oksijen almasını, kanamayı kontrol etmesini veya enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırabilir.

Hastalığın ne kadar hızlı geliştiğine, kan hücresi kanserinin türüne ve (lenfoblastik veya miyeloid) ne zaman başladığına (akut veya kronik) göre gruplanan dört yaygın lösemi tipi vardır.

Lenfoma

Bağışıklık sisteminde başlar. Lenfositlerde başlayan bu kanser T hücreleri veya B hücreleri olarak bilinir. Bunlar bağışıklık sisteminin bir parçası olan hastalıklarla mücadele eden beyaz kan hücreleridir. Lenfomada, anormal lenfositler lenf nodlarında ve lenf damarlarında ve vücudun diğer organlarında birikmektedir.

Melanom

Melanin yapan özel hücreler olan melanosit haline gelen hücrelerde başlayan (deri rengini veren pigment) kanserdir. Çoğu melanom ciltte oluşur, ancak melanomlar ayrıca göz gibi diğer pigmentli dokularda da oluşabilir.

Tüm kanser türlerinde, vücudun bazı hücreleri durmadan, çevreleyen dokulara yayılmaya ve bölünmeye başlar.

Kanser Belirtileri ve Nedenleri

Kanserin belirtilerini bilmek hastalığın erken teşhisi açısından önemlidir, ancak bu belirtilerin birine veya daha fazlasına sahip olmak kişinin kanser olduğu anlamına da gelmez.

Ayni zamanda kanserin kesin nedenleri henüz tam olarak bilinmemektedir. Kanser hastalığı için risk faktörleri yaşam şekillerine, yaşa, cinsiyete ve aile öykülerine bağlı olarak değişir. Bir başka risk grubu ise çevresel faktörlerdir.

Sizlere en yaygın kanser çeşitleri için düzenlediğimiz Kanser belirti ve nedenleri konulu yazılarımızı okumanızı öneririm.

Sarkoma Belirtileri ve Nedenleri

Ewing sarkomu (YOO-ing), kemiklerde veya kemiklerin etrafındaki yumuşak dokuda ortaya çıkan nadir bir kanser türüdür. Bu kanser genellikle pelvis, bacak veya kol kemiklerinde başlar, ancak herhangi bir kemikte de ortaya çıkabilir.

Detaylar: Ewing Sarkomu Belirtileri ve Nedenleri

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Safra kesesi kanseri, safra kesesinde başlayan kanserdir. Safra kesesi karın bölgesinin hemen altında, karnınızın sağ tarafında küçük, armut şeklinde ki bir organdır.

Safra kesesi, karaciğeriniz tarafından üretilen bir sindirim sıvısı olan safrayı depolar. Safra kesesi kanserleri nadirdir. Safra kesesi kanserleri en erken evrede keşfedildiğinde, tedavi şansı çok yüksektir.

Detaylar: Safra Kesesi Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Yemek Borusu Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Yemek borusu kanseri (Özfagus), boğazınızdan midenize uzanan uzun, içi boş bir tüp olan yemek borusunda ortaya çıkan bir kanser türüdür.

Yemek borusu kanseri (Özofagus), dünya çapında kanser ölümlerinin en yaygın altıncı sebebidir. İnsidans oranları farklı coğrafi bölgelere göre değişmektedir. Bazı bölgelerde, yüksek özofagus kanseri vakaları, tütün ve alkol kullanımına veya özel beslenmealışkanlıklarına ve obeziteye bağlı olabilir.

Detaylar: Yemek Borusu Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Kemik Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Kemik kanseri vücuttaki herhangi bir kemikte başlayabilir, ancak çoğunlukla pelvis, kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler.

Kemik kanserleri nadirdir ve tüm kanserlerin yüzde 1’inden daha azını oluşturur. Kanserli olmayan kemik tümörleri kanserli olanlardan çok daha yaygındır.

Detaylar: Kemik Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Tiroit Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Tiroit kanseri, tiroit hücrelerinde görülür – boynunuzun tabanında, Adem elmasının hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir bezdir.

Tiroidi, kalp atış hızını, kan basıncını, vücut ısısını ve kiloyu düzenleyen hormonlar üretir.

Tiroit kanseri çok yaygın olmasa da, gün geçtikçe oranlar artmaktadır.

Detaylar: Tiroit Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Endometrium Kanseri (Rahim İçi Kanseri) Belirtileri ve Nedenleri

Endometrium kanseri rahim içinde başlayan bir kanser türüdür. Rahim, fetal gelişimin gerçekleştiği kadınlarda içi boş, armut şeklindeki pelvik organdır.

Rahmin astarı (endometrium) uterusunda endometrial karsinom(kanser hücresi). Endometrium (Rahim içi kanseri) kanseri bazen rahim kanseri olarak da adlandırılır.

Uterus sarkomu da dahil olmak üzere diğer kanser türleri de oluşabilir, ancak bunlar Endometrium kanserinden çok daha az yaygındır.

Detaylar: Endometrium Kanseri (Rahim İçi) Belirtileri ve Nedenleri

Testis Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Testis kanseri, skrotumun içinde yer alan testislerde, penisin altındaki gevşek birderi torbada meydana gelir.

Testisler üreme için erkek seks hormonları ve sperm üretir.

Diğer kanser türlerine kıyasla, nadir görülen bir kanser türüdür. Ancak, 15 ve 35 yaşları arasındaki erkeklerde daha sık görülür.

Kanser testis dışına yayıldığında bile testis kanseri oldukça tedavi edilebilirdir.Testis kanserinin tipine ve evresine bağlı olarak, bir tedavi yada tedavi kombinasyonu uygulanabilir.

Detaylar: Testis Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Mesane Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Mesane kanseri, her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 68.000 yetişkini etkileyen en yaygın kanserlerden biridir. Erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve genellikle her yaşta gerçekleşse de yaşlı yetişkinleri daha çok etkiler.

Mesane kanseri genellikle idrarı depolayan alt karın bölgesindeki içi boş, kaslı organ – yani mesanenizin içine giren hücrelerde (ürotelyal hücreler) başlar. Mesane içinde en sık görülmesine rağmen, idrar yolu drenaj sisteminin diğer bölümlerinde de aynı tipte bir kanser oluşabilir.

Detaylar: Mesane Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbreklerinizin her biri yumruğunuzun büyüklüğünde, iki fasulye tanesi şeklindedir. Karın organlarının arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek yer alır.

Erişkinlerde böbrek hücreli karsinom en sık görülen kanser türüdür – kanserli tümörlerin yaklaşık% 90’nını kapsar. Diğer daha az görülen böbrek kanseri türleri de ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü adı verilen bir tür böbrek kanseri geliştirmesi daha olasıdır.

Detaylar: Böbrek Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) Belirtileri ve Nedenleri

Rahim ağzı kanseri, rahim ağzı hücrelerinden vajinaya bağlanan uterusun alt kısmında meydana gelen bir kanser türüdür.

Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan insan papilloma virüsü (HPV) ‘nin çeşitli suşları, rahim ağzı kanserinde etkin bir rol oynar.

HPV’ye maruz kalındığında, bir kadının bağışıklık sistemi tipik olarak virüsün zarar vermesini önler. Bununla birlikte, küçük bir grup kadında, virüs yıllarca hayatta kalabilir, rahim ağzındaki bazı hücrelerin kanser hücrelerine dönüşmesine neden olan sürece katkıda bulunur.

Detaylar: Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Yumurtalık Kanseri (Over) Belirtileri ve Nedenleri

Yumurtalık kanseri yumurtalıklarda başlayan bir kanser türüdür. Kadın üreme sistemi, rahmin her iki tarafında bir tane olmak üzere iki yumurtalık içerir. Yumurtalıklar (over) – her biri bir badem büyüklüğünde – yanı sıra östrojen ve progesteron hormonları üretirler.

Yumurtalık kanseri genellikle pelvis ve karın içine yayılana kadar fark edilmeden geçer. Bu geç aşamada yumurtalık (over) kanserinin tedavisi daha zordur ve sıklıkla ölümcül olmaktadır. Hastalığın yumurtalık ile sınırlı olduğu erken evre yumurtalık kanseri, başarılı bir şekilde tedavi edilmeye daha yatkındır..

Detaylar: Yumurtalık Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Karaciğer Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Karaciğer kanseri, karaciğerinizin hücrelerinde başlayan bir kanserdir. Karaciğeriniz, karnınızın üst kısmında, diyaframınızın altında ve karnınızın üstünde yer alan futbol topu büyüklüğünde bir organdır.

Karaciğerde çeşitli kanser türleri oluşabilir. Karaciğer kanserinin en sık görülen tipi hepatositin ana tipi olan hepatosellüler karsinomdur.

Detaylar: Karaciğer Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Cilt Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Cilt kanseri – cilt hücrelerinin anormal büyümesi – çoğunlukla güneşe maruz kalan cilt üzerinde gelişir. Fakat bu yaygın kanser formu, cildinizin normalde güneş ışığına maruz kalmayan bölgelerinde de oluşabilir.

Bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ve melanom olmak üzere üç ana deri kanseri türü vardır.

Ultraviyole (UV) radyasyona maruz kalmayı sınırlandırarak veya önleyerek cilt kanseri riskinizi azaltabilirsiniz. Cildinizi şüpheli değişiklikler için sık sık kontrol etmek, en erken aşamalarında cilt kanserini tespit etmeye yardımcı olabilir..

Detaylar: Cilt Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Prostat Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Prostat kanseri, prostatta ortaya çıkan kanserdir. Prostat, erkeklerde spermi besleyen ve taşıyan seminal sıvıyı üreten küçük, ceviz şekilli bir bezdir.

Erkeklerde en sık görülen kanser tiplerinden biridir. Genellikle prostat kanserleri yavaş büyür ve başlangıçta ciddi zarara neden olmayabileceği prostat bezi ile sınırlıdır.

Bununla birlikte, bazı prostat kanseri türleri yavaşça büyür ve ciddi tedavi gerektirmezken, bazı tipler agresiftir ve vücuda hızla yayılabilir.

Detaylar: Prostat Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Beyin Tümörü Belirtileri ve Nedenleri

Beyin tümörü, beyninizde bir kitlenin veya hücrelerin anormal büyümesidir.

Birçok farklı beyin tümörü türü vardır. Bazı beyin tümörleri kansersizdir (iyi huylu) ve bazı beyin tümörleri kanserlidir (malign-kötü huylu).

Beyin tümörleri, beyninizde başlayabilir veya kanser vücudunuzun diğer bölümlerinde başlayıp beyninize (ikincil veya metastatik, beyin tümörleri) yayılabilir.

Detaylar: Beyin Tümörü Belirtileri ve Nedenleri

Kolon Kanseri (Bağırsak Kanseri) Belirtileri ve Nedenleri

Kolon kanseri, sindirim sisteminizin son kısmı olan kalın bağırsak kanseridir (kolon). Kolon kanserlerinin çoğu, adenomatöz polipler olarak adlandırılan hücrelerin küçük, kansersiz (benign) kümeleri halinde başlar. Zaman içinde bu poliplerin bazıları kolon kanserine dönüşebilir.

Polipler küçük olabilir ve varsa semptomları az olabilir. Bu nedenle doktorlar, kansere dönüşmeden önce polipleri tanımlayıp çıkararak kolon kanserini önlemeye yardımcı olmak için düzenli tarama testleri önermektedir.

Detaylar: Kolon Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Akciğer Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Akciğer kanseri, akciğerlerde başlayan bir kanser türüdür. Akciğerler nefes aldığınızda karbondioksiti oksijene çeviren iki süngerimsi organdır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde hem erkekler hem de kadınlar arasında kanser ölümlerinin önde gelen nedenidir. Akciğer kanseri her yıl kolon, prostat, yumurtalık ve meme kanserleri ile kombine olduğundan daha fazla yaşamı sonlandırdığına inanılıyor.

Detaylar: Akciğer Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Lenf Kanseri (Lenfoma) Belirtileri ve Nedenleri

Lenf kanseri (Lenfoma), vücudun mikropla mücadele ağının bir parçası olan lenfatik sistemde gelişen bir kanser türüdür.

Lenf sistemi, lenf düğümlerini (lenf bezleri), dalak, timüs bezi ve kemik iliğini içerir. Lenfoma tüm bu bölgeleri ve vücudun diğer organlarını etkileyebilir.

Detaylar: Lenf Kanseri (Lenfoma) Belirtileri ve Nedenleri

Meme Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Meme kanseri, göğüs hücrelerinde oluşan kansere denir.

Cilt kanserinden sonra, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanseri hem erkeklerde hem de kadınlarda ortaya çıkabilir, ancak kadınlarda daha çok yaygındır.

Meme kanseri bilinci ve araştırma finansmanı için yapılan önemli destek, teşhisde ve tedavide önemli ilerleme sağladı.

Sağkalım oranları artmıştır ve bu hastalık ile ilişkili ölümlerin sayısı, büyük ölçüde, erken teşhis, tedaviye yeni kişiselleştirilmiş yaklaşım ve hastalığın daha iyi anlaşılması gibi faktörlere bağlı olarak, giderek azalmaktadır.

Detaylar: Meme Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Kanser Tedavisi ve Teşhisi

Kanser tedavileri en sık kullanılan ameliyat, kemoterapi ve radyasyon tedavisidir. Kişinin tercihine göre alternatif ve tamamlayıcı tedaviler de beraberinde veya tek başına kullanılabilir.

Kanseri vücuttan çıkarmak için cerrahi kullanılabilir. Doktor ayrıca kanserin etki ettiği vücut bölümünün tamamını veya bir kısmını çıkarabilir. Meme kanserinde, memenin bir kısmı (veya tamamı) çıkarılabilir. Prostat kanserinde, prostat bezi alınabilir. Cerrahi, her kanser türü için kullanılmaz. Örneğin, lösemi benzeri kan kanserlerinin en etkin tedavi yolu ilaçlardır.

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya çoğalmalarını yavaşlatmak için ilaç kullanılmasıdır. Bazı kemoterapiler damar yoluyla verilirken diğerlerinde yutmanız için haplar verilir. Kemoterapi ilaçları vücudun neredeyse her tarafına ulaştığından yayılmış olan kanserler için uygundur.

Sizlere en yaygın kanser çeşitleri için düzenlediğimiz Kanser tedavileri ve teşhislerini konu alan yazılarımızı okumanızı öneririm.

Sarkoma Tedavisi ve Teşhisi

Tipik olarak, işaret ve belirtiler ebeveynleri çocuklarına tıbbi yardım aramaya yönlendirir. Bazen Ewing sarkomu, bir burkulma veya bir spor yaralanması olduğu düşünülerek tedaviye getirildiğinde ortaya çıkar. Genellikle röntgende şüpheli bir alan görünür. Daha sonra doktor, alanı değerlendirmek için bir veya daha fazla ek görüntüleme testleri önerebilir

Yıllar geçtikçe, Ewing sarkomunun tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Detaylar: Ewing Sarkomu Tedavisi ve Teşhisi

Safra Kesesi Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Safra kesesi kanserinin teşhis edilmesi zordur, çünkü sıklıkla belirgin bir belirti veya semptom göstermez. Ayrıca, safra kesesinin nispeten gizli yapısı, safra kesesi kanserinin saptanmadan büyümesini kolaylaştırır.

Sizin için hangi tedavi seçeneğinin uygun olduğu, kanserin aşamasına, genel sağlığınız ve tercihlerinize bağlıdır.

Tedavinin ilk amacı safra kesesi kanserini tamamen çıkarmaktır, ancak bu mümkün olmadığında, diğer terapiler hastalığın yayılmasını kontrol etmeye ve hastalık sürecini rahat geçirmenize yardımcı olabilir.

Detaylar: Safra Kesesi Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Yemek Borusu Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Endoskopi sırasında, doktorunuz boğazınızdan, yemek borunuzun içine video lens (videoendoskop) ile donatılmış esnek bir tüp geçirir.

Endoskop kullanarak, doktorunuz yemek borusunu inceler, kanser veya tahriş alanlarını araştırır.

Doktorunuz, şüpheli bir doku örneği (biyopsi) almak için boğazınızdan yemek borusuna (endoskop) uzanan özel bir alanı kullanır. Doku örneği, kanser hücrelerini aramak için bir laboratuvara gönderilir.

Yemek borusu kanseri tanısı doğrulandıktan sonra doktorunuz, kanserinizin lenf bezlerine veya vücudunuzun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemek için ek testler önerebilir.

Yemek borusu kanseri için alacağınız tedavi, kanser de yer alan hücrelere, kanserin evresine, genel sağlığınıza ve tedavi tercihlerinize bağlıdır.

Detaylar: Yemek Borusu Kanseri (Özofagus) Tedavisi ve Teşhisi

Kemik Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Görüntüleme testleri, kemik tümörlerinin yerini ve büyüklüğünü ve tümörlerin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemeye yardımcı olur. Önerilen görüntüleme testleri türleri, kişisel belirtilere bağlı olarak yapılır.

Kemik kanseri için tedavi seçenekleri, sahip olduğunuz kanser türüne, kanserin evresine ve genel sağlığınıza bağlıdır. Farklı kemik kanserleri, farklı tedavilere cevap verir, doktorunuz en iyi tedavi seçeneklerini belirlemede size rehberlik yapacaktır.

Örneğin, bazı kemik kanserleri sadece ameliyatla tedavi edilir; bazıları ameliyat ve kemoterapi ile; ve bazıları ameliyat, kemoterapi ve radyasyon terapisi ile.

Detaylar: Kemik Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Tiroit Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Doktorunuz tiroidinizde olan fiziksel değişiklikleri kontrol eder, radyasyona aşırı maruz kalmış olmanız veya tiroit tümörlerinin aile öykünüzde olup olmadığını size sorup testler uygulayacaktır.

Kan testleri tiroit bezinin normal çalışıp çalışmadığını belirlemeye yardımcı olur.

İnce iğne biyopsisi sırasında, doktorunuz cildinize ve tiroit nodülüne uzun ve ince bir iğne yerleştirir. Ultrason görüntüleme genellikle iğneyi nodül içerisine tam olarak yönlendirmek için kullanılır. Doktorunuz, şüpheli tiroit doku örneklerini çıkarmak için iğneyi kullanır. Örnek, kanser hücrelerini aramak için laboratuvarda analiz edilir.

Tiroit kanseri tedavi seçenekleriniz, tiroit kanserinizin tipine, evresine, genel sağlığınıza ve tercihlerinize bağlıdır.

Çoğu tiroit kanseri vakası tedavi edilebilirdir.

Detaylar: Tiroit Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Endometrium Kanseri (Rahim İçi Kanseri) Tedavisi ve Teşhisi

Endometrium Kanseri sıklıkla erken evrede görülür, çünkü anormal vajinal kanama üretir ve bu da kadınları doktorları görmeye yönlendirir.

Endometrium Kanseri erken evrede bulunursa, cerrahi operasyon ile sıklıkla Endometrium Kanseri tedavi edilebilir.

Detaylar: Endometrium Kanseri (Rahim İçi) Tedavisi ve Teşhisi

Testis Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Bazı vakalarda erkekler testis kanserini, kendi kendilerinine muayene ederken bulurlar, belirtiler genellikle testislerde şişlik veya topaklar/yumrular şeklinde olabilir. Bazı durumlarda ise, doktorunuz rutin bir fizik muayenesi sırasında testiste bir yumru tespit edebilir.

Testis kanserini tedavi etmek için seçenekler, kanserin türü ve evresi, genel sağlığınız ve kendi tercihleriniz dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.

Detaylar: Testis Kanseri Tedavi ve Teşhisi

Mesane Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Tanı konulan her 10 mesane kanserinden yaklaşık yedisi erken bir aşamada başlar. Erken evre mesane kanseri bile mesanede tekrarlayabilir. Bu nedenle, mesane kanseri olan kişiler, tedaviden yıllar sonra, daha yüksek bir aşamaya geri dönen veya ilerleyen mesane kanserinin riskinden dolayı testlere ihtiyaç duyarlar.

Mesane kanseri için tedavi seçenekleri, genel sağlığınız ve tedavi tercihlerinizle birlikte dikkate alınan kanser tipi, kanserin derecesi ve kanserin evresi gibi bir dizi faktöre bağlıdır.

Detaylar: Mesane Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Böbrek Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Doktorunuz ile birlikte böbrek kanseri tedavi seçeneklerinizi tartışabilirsiniz. Sizin için en iyi yaklaşım, böbrek kanseri olup olmadığına bakılmaksızın, böbreklerinize dikkat etmektir.

Detaylar: Böbrek Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) Tedavisi ve Teşhisi

Eğer rahim ağzı kanseriz olduğundan şüpheleniliyorsa, doktorunuz serviksde kapsamlı bir muayeneye başlar. Anormal hücreleri kontrol etmek için özel bir büyütme aracı (kolposkop) kullanılır.

Kolposkopik muayene sırasında, doktorunuzun laboratuvar testleri için servikal hücrelerden (biyopsi) bir örnek alması muhtemeldir.

Rahim ağzı kanseri (serviks) tedavisi, kanser aşaması, sahip olabileceğiniz diğer sağlık sorunları ve tercihleriniz gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Cerrahi, radyasyon, kemoterapi veya üçünün bir kombinasyonu kullanılabilir.

Detaylar: Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) Tedavisi ve Teşhisi

Yumurtalık Kanseri (Over) Tedavisi ve Teşhisi

Pelvik muayenede, doktorunuz eldivenli parmaklarını vajinaya sokar ve aynı zamanda pelvik organlarınızı hissetmek (palpate etmek) için karnınızdaki elini bastırır. Doktor ayrıca dış genital organlarınızı, vajinayı ve serviksinizi görsel olarak inceler.

Yumurtalık kanserinin tedavisi genellikle cerrahi ve kemoterapinin bir kombinasyonunu içerir.

Detaylar: Yumurtalık Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Karaciğer Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Karaciğer kanseri teşhisi için Kan testleri ve doku örneği testleri kullanılmaktadır.

Primer karaciğer kanserine yönelik tedaviler, hastalığın derecesine, yaşınıza, genel sağlık durumunuza ve kişisel tercihlerinize bağlıdır.

Detaylar: Karaciğer Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Cilt Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Cildinizdeki değişikliklerin cilt kanseri olup olmadığını belirlemek için doktorunuz cildinize bakabilir. Tanının doğrulanması için daha fazla test gerekebilir.

Deri kanseri ve aktinik keratozlar olarak bilinen prekanseröz deri lezyonları için tedavi seçenekleriniz, lezyonların büyüklüğüne, tipine, derinliğine ve lokasyonuna bağlı olarak değişecektir.

Cildin yüzeyiyle sınırlı küçük cilt kanserleri, tüm büyümeyi ortadan kaldıran bir başlangıç ​​deri biyopsisinin ötesinde tedavi gerektirmeyebilir.

Detaylar: Cilt Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Prostat Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Prostat kanseri semptomları olmayan sağlıklı erkeklerin test edilip edilmeyeceği tartışmalıdır. Tıbbi kuruluşlar tarama konusunda ve fayda sağlayıp sağlamadığını kabul etmemektedir.

Bazı tıbbi kuruluşlar, erkeklerin 50’li yaşlarında prostat kanseri taramasını ya da prostat kanseri için risk faktörleri olan erkeklerin daha erken dönemde test yapmalarını önermektedir.

Prostat kanseri tedavi seçenekleriniz, kanserinizin ne kadar hızlı büyüdüğü, ne kadar yayıldığı ve genel sağlığınızın yanı sıra tedavinin potansiyel yararları veya yan etkileri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Detaylar: Prostat Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Beyin Tümörü Tedavisi ve Teşhisi

Beyin tümörü olduğundan şüpheleniyorsanız, doktorunuz Nörolojik test, görüntüleme testleri ve biyopsi gibi bir dizi test ve prosedür önerebilir.

Bir beyin tümörü tedavisi, genel sağlığınız ve tercihlerinizin yanı sıra tümörün tipine, büyüklüğüne ve konumuna bağlıdır.

Detaylar: Beyin Tümörü Tedavisi ve Teşhisi

Kolon Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri) Tedavisi ve Teşhisi

Doktorlar, erken kolon kanseri tanısı için herhangi bir belirti veya semptomu olmayan sağlıklı kişiler için bazı tarama testlerini önermektedir.

Kolon kanserini en erken aşamada tespit etmek, tedavi için en büyük şansı sağlar. Taramalar ve erken tanı, kolon kanserinden ölme riskini azalttığını göstermiştir.

Doktorunuzun önerdiği tedavi türü, büyük ölçüde kanserin evresine bağlı olacaktır. Üç temel tedavi seçeneği cerrahi, kemoterapi ve radyasyon şeklindedir.

Detaylar: Kolon Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Akciğer Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Akciğer kanseri olabileceğinizi düşünmeniz için bir nedeniniz varsa, doktorunuz kanserli hücrelerinizi kontrol etmek ve diğer koşulları ekarte etmek için bir dizi test isteyebilir.

Siz ve doktorunuz, genel sağlığınız, kanserinizin türü, aşaması ve tercihleriniz gibi bir dizi faktöre bağlı olarak bir kanser tedavi planı seçebilirsiniz.

Bazı durumlarda, tedavi edilmemeyi tercih edebilirsiniz. Örneğin, tedavinin yan etkilerinin potansiyel faydalardan ağır basacağını hissedebilirsiniz. Bu durumda doktorunuz, yalnızca ağrıya veya nefes darlığına neden olan kanserin neden olduğu semptomları tedavi etmeyi rahatlıkla önerebilir.

Detaylar: Akciğer Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Lenf Kanseri (Lenfoma) Tedavisi ve Teşhisi

Tecrübesiz patologların tanımlanması zor olan nadir formlar da dahil olmak üzere birçok lenfoma türü vardır. Doğru bir teşhis, bir tedavi planı geliştirmenin anahtarıdır.

Araştırmalar, lenfoma deneyimlemeyen patologlar tarafından yapılan biyopsi testlerinin gözden geçirilmesinin, önemli ölçüde yanlış tanılarla sonuçlandığını göstermektedir. Bir uzmandan ikinci bir görüş almayı ihmal etmeyin.

Hangi lenfoma tedavileri sizin için uygunsa, hastalığınızın türü ve evresi, genel sağlığınız ve tercihlerinize bağlıdır. Tedavinin amacı mümkün olduğunca çok sayıda kanser hücresini yok etmek ve hastalığı remisyona sokmaktır.

Detaylar: Lenf Kanseri (Lenfoma) Tedavisi ve Teşhisi

Meme Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Doktorunuz meme kanseri tedavi seçeneklerini, kanser tipine, aşamasına, derecesine, boyutuna ve kanser hücrelerinin hormonlara duyarlı olup olmadığına göre belirler. Doktorunuz ayrıca genel sağlığınızı ve kendi tercihlerinizi de göz önünde bulundurur.

Çoğu kadın meme kanseri için ameliyat olur ve ayrıca kemoterapi, hormon tedavisi veya radyasyon gibi ameliyattan önce veya sonra ek tedaviler de alırlar.

Meme kanseri tedavisi için birçok seçenek vardır ve tedaviniz hakkında karmaşık kararlar vermeniz gerektiğinde bunalmış hissedebilirsiniz. Göğüs merkezindeki veya klinikteki bir meme uzmanından ikinci bir görüş almayı düşünün. Aynı kararı alan diğer kadınlarla konuşun.

Detaylar: Meme Kanseri Tedavisi ve Teşhisi

Sık Görülen Kanser Türleri Hakkında Ekstra Bilgiler

Farklı epitel hücre tiplerinde başlayan karsinomaların belirli isimleri vardır:

Adenokarsinom

Sıvı ya da mukus üreten epitel hücrelerde oluşan kanserdir. Bu tip epitelyal hücreli dokular bazen glandüler dokular olarak adlandırılır. Meme, kolon ve prostat kanseri adenokarsinomdur.

Bazal Hücreli Karsinom

Cildin dış tabakası olan epidermisin alt veya bazal (taban) tabakasında başlayan kanserdir.

Skuamöz Hücreli Karsinom

Cildin dış yüzeyinin hemen altında yer alan epitel hücreler olan skuamöz hücrelerde oluşan kanserdir. Skuamöz hücreler ayrıca mide, bağırsak, akciğer, mesane ve böbrekler dahil olmak üzere birçok organı da kapsar. Skuamöz hücreler mikroskop altında bakıldığında balık pulları gibi görünürler. Skuamöz hücreli karsinomlar bazen epidermoid karsinom olarak da adlandırılır.

Transizyonel Hücre Karsinomu

Geçiş epitelyumu veya ürotelyum adı verilen bir epitel dokusunda oluşan kanserdir. Daha büyük ve daha küçük olabilen birçok epitel hücresi katmanından oluşan bu doku, mesane, üreterler ve böbreklerin (renal pelvis) ve birkaç başka organın bir kısmında bulunur.

Mesane, üreter ve böbreklerdeki bazı kanserler geçici hücre karsinomlarıdır. Osteosarkom en sık görülen kemik kanseridir. En sık görülen yumuşak doku sarkomları leiomyosarkom, Kaposi sarkomu, malign fibröz histiyositom, liposarkom ve dermatofibrosarkom protuberanstır.

Lösemiler, kan ve kemik iliğinde çok sayıda anormal beyaz kan hücresi (lösemi hücreleri ve lösemik patlama hücreleri) biriktiğinde başlar ve normal kan hücrelerini geride bırakır. Normal kan hücrelerinin düşük seviyesi, vücudun dokularına oksijen almasını, kanamayı kontrol etmesini veya enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırabilir.

İki Ana Lenfoma Türü Vardır

Hodgkin Lenfoma

Bu hastalığa sahip kişiler Reed-Sternberg hücreleri olarak adlandırılan anormal lenfositlere sahiptir. Bu hücreler genellikle B hücrelerinden oluşur.

Non-Hodgkin Lenfoma

Lenfositlerde başlayan büyük bir kanser grubudur. Kanserler hızlı veya yavaş büyüyebilir ve B hücreleri veya T hücrelerinden oluşabilir.

Multipl miyelomlar plazma hücrelerinde, bir başka tipte bağışıklık hücresinde başlayan kanserdir. Miyeloma hücreleri olarak adlandırılan anormal plazma hücreleri, kemik iliğinde birikmekte ve tümörler vücudun her yerindeki kemikler de oluşabilmektedir. Multipl miyelomlara ayrıca plazma hücre miyelomu ve Kahler hastalığı denir.

Ayrıca, merkezi sinir sistemi kanserleri beyin ve omurilikte gelişir. Beyin ve omurilik tümörlerinin farklı tipleri vardır. Bu tümörler, oluştukları hücre tipine ve tümörün ilk olarak merkezi sinir sisteminde oluştuğu yere göre adlandırılır.

Örneğin astrositik bir tümör astrositler olarak adlandırılan yıldız şeklinde beyin hücrelerinde başlar ve bu da sinir hücrelerini sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Beyin tümörleri benign (kanser değil) veya malign (kanser) olabilir.

Malign ve Benign Tümörler

Kanserli tümörler maligndir, yani yakın dokulara yayılabilirler. Bu tümörler büyüdükçe, bazı kanser hücreleri kırılabilir ve kan veya lenf sisteminden vücuttaki diğer yerlere gidebilir ve orijinal tümörden uzak yeni tümörler oluşturabilir.

Kötü huylu tümörlerin aksine, benign tümörler yakın dokulara yayılmazlar. Benign tümörler bazen oldukça büyük olabilir. Alındıklarında, genellikle geri büyümezler, ancak kötü huylu tümörler tekrar edebilirler. Vücudun başka bir yerinde en iyi huylu tümörlerden farklı olarak benign beyin tümörleri hayatı tehdit edebilir.

Kanser hücreler genellikle bağışıklık sistemini, organları, dokuları ve vücudu enfeksiyonlardan ve diğer hastalıklardan koruyan özelleşmiş hücrelerden ayrıştırabilir. Bağışıklık sistemi normal olarak vücuttan hasar görmüş veya anormal hücreleri dışarıya atsa da, bazı kanser hücreleri bağışıklık sisteminden “gizlenebilir”.

Tümörler ayrıca hayatta kalmak ve büyümek için bağışıklık sistemini kullanabilirler. Örneğin, kaçak bir bağışıklık tepkisini normal olarak engelleyen belirli bağışıklık sistemi hücrelerinin yardımıyla, kanser hücreleri bağışıklık sistemini kanser hücrelerini öldürmekten koruyabilir.

Başlangıç ​​olarak, kanser hücreleri, geliştirdikleri vücut dokusu içinde bulunur – mesane veya göğüs kanallarının iç kısmı. Doktorlar buna yüzeysel kanser büyümesi derler. Ayrıca karsinoma in situ olarak da adlandırılabilir.

Kanser hücreleri, daha fazla hücre oluşturmak için büyürler, bölünürler ve sonunda bir tümör oluştururlar. Bir tümör milyonlarca hücre içerebilir. Tüm vücut dokuları, bazal zar olarak adlandırılan bu dokunun hücrelerini tutan bir katmana sahiptir. Kanser hücrelerine bazal membrandan geçtikten sonra invazif kanser denir.

Tümör büyüdükçe, merkezi büyüdükleri bölgedeki kan damarlarından daha da uzaklaşır. Bu nedenle tümörün merkezi daha az oksijen alır ve diğer tüm hücreler hayatta kalmak için oksijene ihtiyaç duyar.

Sağlıklı hücreler gibi kanser hücreleri de oksijen ve besinsiz yaşayamazlar. Bu nedenle, yeni kan damarları tümörleri büyümeye teşvik eden anjiyojenik faktörler olarak adlandırılan sinyaller gönderirler. Buna anjiyogenez denir. Bir kan kaynağı olmadan, bir tümör bir iğne başından daha fazla büyüyemez.

Kanser kan damarı büyümesini teşvik edebilir, daha çok ve daha hızlı büyüyebilir. Beslenme ve oksijen almak için yakındaki kan damarlarından yüzlerce yeni kılcal damarların büyümesini teşvik edecektir.

Bir tümör büyüdükçe, vücutta daha fazla yer kaplar. Kanser daha sonra çevre yapılara baskı yapabilir. Ayrıca doğrudan yakın vücut yapılarında da büyüyebilir. Buna yerel istila denir. Kanserin aslında normal vücut dokularına nasıl dönüştüğü tam olarak anlaşılamamıştır.

Kanserin Yayılması

Kanser başladığı yerden rastgele bir şekilde büyüyebilir. Bununla birlikte, tümörler bazı dokulara diğerlerine göre daha kolay yayılabilirler. Örneğin, çok güçlü duvarlara ve kıkırdak gibi yoğun dokulara sahip olan büyük kan damarları, tümörlerin büyümesi için zordur. Yerel olarak, tümörler en az direnç yolunda büyüyebilir – en kolay yolu alırlar.

Metastaz Nedir

Kanserin vücutta başladığı yere birincil kanser veya birincil site denir. Kanser hücreleri vücudun başka bir bölümüne yayılırsa, yeni kanser bölgesine ikincil kanser veya metastaz denir. Bazı kanserler, birden fazla foksiyon veya metastaz oluşturmak için vücudun birden fazla bölgesine yayılabilir.

Kanser hücreleri küçük kan damarlarına giderlerse, kan dolaşımına girebilirler. Bunlara dolaşan tümör hücreleri denir.

Araştırmacılar şu anda kanseri teşhis etmek için dolaşımdaki tümör hücrelerini bulmak ve biyopsi gibi testlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmak için kan testlerini kullanıyor. Ayrıca, hangi tedavilerin hastada işe yarayacağını tahmin etmek için dolaşımdaki kanser hücrelerini test edip edemeyeceğine de bakarlar.

Kan akışı, kanserli hücreleri bir yere yapışana kadar temizler. Genellikle, kılcal denilen çok küçük bir kan damarına sıkışırlar. Daha sonra hücre kılcal duvarın içinden ve yakın organın dokusuna doğru hareket eder. Hücre, koşullar uygunsa ve ihtiyaç duyduğu besin maddelerine sahipse, büyümek için yeni bir tümör oluşturacak şekilde çoğalabilir.

Kan dolaşımına ulaşan binlerce kanserli hücrenin dışında, ikincil kanser (metastaz) oluşmuşsa bu süreçten çok az insan kurtulabilir.

Bazı kanserli hücreler muhtemelen bağışıklık sistemimizdeki beyaz kan hücreleri tarafından öldürülür. Bazı kanserli hücreler ise, hızlı kan akışı tarafından etrafa saçıldıkları için ölebilirler.

Dolaşımdaki kanserli hücreler, kendilerine bir miktar koruma sağlamak için kümeler oluşturacak şekilde trombositlere yapışmayı deneyebilir. Trombositler, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan kan hücreleridir. Bu ayrıca kanser hücrelerinin, karşılaştıkları bir sonraki kılcal ağ içinde filtrelenmelerine yardımcı olabilir, böylece çevreleyen dokulara geçebilirler.

Kanser ve Lenf Sistemi

Lenf Sistemi

Lenf sistemi, vücut sıvısını filtreleyen ve enfeksiyonla mücadele eden tüp ve bezlerden oluşan bir ağdır. Ayrıca kanser hücreleri gibi hasarlı veya zararlı hücreleri de yakalar.

Kanser hücreleri birincil tümöre yakın küçük lenf damarlarına giderlerse yakınlardaki lenf bezlerine taşınabilirler. Kanser hücreleri orada sıkışabilir. Lenf bezlerinde tahrip olabilirler, ancak bazı hücreler lenf bezinde tümör oluşturabilmek için hayatta kalabilir ve büyüyebilir. Doktorlar buna lenf nodu yayılımı derler.

Mikrometastazlar, görülmesi için çok küçük olan kanser yayılımı (metastaz) alanlarıdır. Bazı kanserli hücre alanları, herhangi bir tarama türünde görünemeyecek kadar küçüktür.

Birkaç kanser türü için kan testleri, kanserli hücreler tarafından salınan belirli proteinleri tespit edebilir. Bunlar, vücutta bir taramada görünemeyecek kadar küçük metastazların olduğuna dair bir işaret verebilir. Ancak çoğu kanser için kanserin yayılıp yayılmadığını söyleyebilecek bir kan testi yoktur.

Kanser Nedir?

Kanser 100’den fazla farklı hastalık grubudur ve vücutta hemen hemen her yerde gelişebilir. Kanserli bir tümör büyüdükçe, kan dolaşımı veya lenf sistemi, kanserli hücreleri vücudun diğer bölgelerine taşıyabilir. Metastaz olarak bilinen bu süreçte kanserli hücreler büyür ve yeni tümörlere dönüşebilir.

Sıklıkla yayılan ilk yerlerden biri, enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olan küçük, fasulye şeklindeki organlar olan lenf düğümleridir. Boyunda, kasık bölgesinde ve kolların altında ki farklı bölgelerde kümeler halinde bulunurlar.

Ayrıca kan dolaşımına, kemiklere, karaciğere, akciğerlere veya beyine yayılabilir. Kanser yayılsa bile, başladığı alan baz alınır. Örneğin, meme kanseri akciğerlere yayılırsa, akciğer kanseri değil, metastatik meme kanseri denir.

Çoğu zaman, alışılmadık bir semptom hakkında doktora başvurulduğunda teşhis başlar. Doktor kişinin tıbbi geçmişi ve semptomları hakkında konuşur. Daha sonra doktor bu belirtilerin nedenini bulmak için çeşitli testler gerçekleştirecektir. Yine de kanserli birçok insanın bariz belirtileri yoktur.

Bazen doktor, sağlıklı bir insanda bir tarama testinden sonra kanser teşhis edebilir. Tarama testlerine örnek olarak kolonoskopi, mamografi ve Pap testi. Bazen tarama testinin sonucunu doğrulamak için ek testlere ihtiyaç duyulabilir.

Çoğu kanser için kesin bir tanı koymanın tek yolu biyopsidir. Bir biyopsi daha fazla çalışma için az miktarda dokunun çıkarılması ile gerçekleştirilir.

Kanser Tedavisinde Kenevir (Esrar)

Kenevir son zamanlarda ABD’de ve tıbbi marihuanayı yasallaştıran ülkelerde çok fazla ses getiriyor. Marihuana olarak da bilinen kenevir dünyanın bir çok yerinde büyüyen bir bitkidir ve kadim zamanlardan bu yana tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır.

Cannabinoid’ler adı verilen bileşenleri içeren bir reçine üretir. Bu Cannabinoid’ler Kenevirdeki aktif kimyasallardır, bu kimyasallar merkezi sinir sistemi ve bağışıklık sistemi de dahil, bedende uyuşturucu benzeri etkilere neden olur.

Bu cannabinoidlerin bazıları psikoaktiftir ve ruh halini veya bilincini değiştirerek beyni etkilerler. Cannabinoid’ler ağızdan alınabilir, nefesle çekilebilir veya dilin altına spreylenebilir.

Kenevir ve Kanser konusunda yapılan çalışma ve haberleri sizler için bir araya getirdik ve yayınladık. Bu yazılara göz atmanızı öneririz.

