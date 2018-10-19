Kanser riskini arttıran besinler...
Diyetisyen Denizgil, kanserden korunmak için nasıl beslenilmesi gerektiğini yazdı
19/10/2018
Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda kanserden korunmak için beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini yazdı.
Leman Denizgil'in yazısı şöyle:
Kanser ve Beslenme
Kanser, normal olmayan hücrelerin kontrol altında olmaksızın bölünmesi ve diğer organları istila etmesidir. Kanser hücreleri kan yolu ya da lenf sistemi aracılığı ile vücudun farklı noktalarına yayılabilir.
Kanser Riskini Arttıran Faktörler
- Sigara içmek
- Bakteri ve virüs enfeksiyonlarının hızlı gelişmesi
- Çok miktarda yapay kimyasallarının alınması
- Aşırı alkol alımı
- Radyasyona maruz kalma
- Düzensiz yaşam, çok eşlilik
- Aşırı yağ ve yağlı besin alımı
- Taze sebze ve meyvelerin az alınması
- Posalı (lifli) besinlerin az alımı
- Olumsuz çalışma koşulları
- Tuzlanmış, tütsülenmiş, dumanlanmış besinlerin aşırı alımı
Karbonhidratlar ve Beslenme
Karbonhidratlar beslenmemizdeki temel enerji kaynaklarıdır. Gereksinimin üzerinde alınması obeziteye neden olur. Kanserden korunmak için karbonhidrat tercihimizin tam tahıl ağırlıkta olmasına özen gösterin. Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, bulgur, kurubaklagiller, yulaf, taze sebze ve meyve gibi posa miktarı yüksek karbonhidratlar tüketerek kalın bağırsak-rektum kanserine karşı koruyuculuk sağlayabiliriz.
Yağ ve Kanser
Yağlar, vücudumuza en yüksek enerjiyi veren besinlerdir. Yağın her çeşidinin (sıvı veya katı, kayvansal veya bitkisel) fazla tüketilmesi özellikle prostat, meme, testis, rahim, yumurtalık ve kalın bağırsak- rektum kanserlerinin oluşum riskini artırmaktadır.
Protein ve Kanser
Hayvansal kaynaklı proteinlerden zengin diyetler mide, bağırsak, göğüs, prostat ve böbrek kanserlerini hızlandırabilmektedir.Yağ içeriği yüksek et ve işlenmiş et tüketimi yerine yağsız et,balık, tavuk sağlıklı pişirme yöntemleri ile tüketilmelidir.
Vitaminler ve Kanser
A, B, C, D, E vitaminleri genellikle kanser oluşumunu önledikleri belirtilmektedir
Mineraller ve Kanser
Kanser oluşumuna neden olan mineraller; Nikel, Kurşun, Kadminyum, Arsenik, Asbest
Kanserden Koruyucu Mineraller: Selenyum, Çinko, Molibden, Bakır, Demir ve Kalsiyum
Alkol, Sigara ve Kanser
Alkol tüketimi, özellikle fazla miktarda tüketenlerde, karaciğer kanseri riskini arttırır. Bu nedenle kadınlar 1 kadehten fazla, erkekler ise 2 kadehten fazla alkol tüketmemelidir.
Alkol alımı sigara ile birleştiğinde; ağız, gırtlak, boğaz ve yemek borusu kanseri risklerini artırıcı etki göstermektedir. Yaşam alanlarınızı sigaradan uzak tutun.
Besinler ve Kanser
Sebze ve meyveler kansere karşı koruyuculuk gösterirler.
Kanser riskini arttıran besinler;
Yağda kızartılmış besinler, tuzlanmış besinler, tütsülenmiş besinler, nitrit, nitrat eklenmiş besinler, ateşe çok yakın pişirilmiş kebaplar
Kanser riskini azaltan besinler;
Sebzeler: Soğan, sarımsak, lahana, havuç, ıspanak, marul, kıvırcık, salatalık, pazı, asma yaprağı, karnabahar, pırasa, şalgam, turp, maydanoz, tere, nane, roka, biber, taze-kuru fasulye, bezelye, bakla, mantar, patlıcan, enginar, kabak, domates, pancar, bamya
Meyveler: Portakal, greyfurt, limon, kuşburnu, böğürtlen, kızılcık, elma, armut, ayva, erik, kiraz, vişne, çilek, kavun, karpuz, üzüm, incir, nar,dut, muz, hurma, yeni dünya
Kuru yemişler:Leblebi, kestane, badem, fındık, fıstık, ceviz
Tahıllar: Kepekli ekmek, çavdar ekmeği, bulgur, yarma
Hayvansal besinler: Karaciğer, böbrek, yürek, yumurta, yağsız peynir, çökelek, yoğurt
Kanserden korunmak için beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz?
1.İdeal vücut ağırlığınızı koruyun.
2.Posalı(lifli) besinler tüketin
3.Kaliteli protein kaynaklarını (yumurta,et,süt,peynir vb.) yeterli ölçüde ve yağsız olarak tüketin.
4.Yağ tüketimimizi sınırlandırın
5.Bol bol taze sebze-meyve tüketin.
6.İşlenmiş besinlerden uzak durum
7 Tuz tüketimini sınırlandırın
8.Besinleri pişirme yöntemlerine dikkat edin.
9.Alkol alımını azaltın.
10.Egzersize önem verin.