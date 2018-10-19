Kanser riskini arttıran besinler...

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda kanserden korunmak için beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini yazdı.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Kanser ve Beslenme

Kanser, normal olmayan hücrelerin kontrol altında olmaksızın bölünmesi ve diğer organları istila etmesidir. Kanser hücreleri kan yolu ya da lenf sistemi aracılığı ile vücudun farklı noktalarına yayılabilir.

Kanser Riskini Arttıran Faktörler

Sigara içmek

Bakteri ve virüs enfeksiyonlarının hızlı gelişmesi

Çok miktarda yapay kimyasallarının alınması

Aşırı alkol alımı

Radyasyona maruz kalma

Düzensiz yaşam, çok eşlilik

Aşırı yağ ve yağlı besin alımı

Taze sebze ve meyvelerin az alınması

Posalı (lifli) besinlerin az alımı

Olumsuz çalışma koşulları

Tuzlanmış, tütsülenmiş, dumanlanmış besinlerin aşırı alımı

Karbonhidratlar ve Beslenme

Karbonhidratlar beslenmemizdeki temel enerji kaynaklarıdır. Gereksinimin üzerinde alınması obeziteye neden olur. Kanserden korunmak için karbonhidrat tercihimizin tam tahıl ağırlıkta olmasına özen gösterin. Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, bulgur, kurubaklagiller, yulaf, taze sebze ve meyve gibi posa miktarı yüksek karbonhidratlar tüketerek kalın bağırsak-rektum kanserine karşı koruyuculuk sağlayabiliriz.

Yağ ve Kanser

Yağlar, vücudumuza en yüksek enerjiyi veren besinlerdir. Yağın her çeşidinin (sıvı veya katı, kayvansal veya bitkisel) fazla tüketilmesi özellikle prostat, meme, testis, rahim, yumurtalık ve kalın bağırsak- rektum kanserlerinin oluşum riskini artırmaktadır.

Protein ve Kanser

Hayvansal kaynaklı proteinlerden zengin diyetler mide, bağırsak, göğüs, prostat ve böbrek kanserlerini hızlandırabilmektedir.Yağ içeriği yüksek et ve işlenmiş et tüketimi yerine yağsız et,balık, tavuk sağlıklı pişirme yöntemleri ile tüketilmelidir.

Vitaminler ve Kanser

A, B, C, D, E vitaminleri genellikle kanser oluşumunu önledikleri belirtilmektedir

Mineraller ve Kanser

Kanser oluşumuna neden olan mineraller; Nikel, Kurşun, Kadminyum, Arsenik, Asbest

Kanserden Koruyucu Mineraller: Selenyum, Çinko, Molibden, Bakır, Demir ve Kalsiyum

Alkol, Sigara ve Kanser

Alkol tüketimi, özellikle fazla miktarda tüketenlerde, karaciğer kanseri riskini arttırır. Bu nedenle kadınlar 1 kadehten fazla, erkekler ise 2 kadehten fazla alkol tüketmemelidir.

Alkol alımı sigara ile birleştiğinde; ağız, gırtlak, boğaz ve yemek borusu kanseri risklerini artırıcı etki göstermektedir. Yaşam alanlarınızı sigaradan uzak tutun.

Besinler ve Kanser

Sebze ve meyveler kansere karşı koruyuculuk gösterirler.

Kanser riskini arttıran besinler;

Yağda kızartılmış besinler, tuzlanmış besinler, tütsülenmiş besinler, nitrit, nitrat eklenmiş besinler, ateşe çok yakın pişirilmiş kebaplar

Kanser riskini azaltan besinler;

Sebzeler: Soğan, sarımsak, lahana, havuç, ıspanak, marul, kıvırcık, salatalık, pazı, asma yaprağı, karnabahar, pırasa, şalgam, turp, maydanoz, tere, nane, roka, biber, taze-kuru fasulye, bezelye, bakla, mantar, patlıcan, enginar, kabak, domates, pancar, bamya

Meyveler: Portakal, greyfurt, limon, kuşburnu, böğürtlen, kızılcık, elma, armut, ayva, erik, kiraz, vişne, çilek, kavun, karpuz, üzüm, incir, nar,dut, muz, hurma, yeni dünya

Kuru yemişler:Leblebi, kestane, badem, fındık, fıstık, ceviz

Tahıllar: Kepekli ekmek, çavdar ekmeği, bulgur, yarma

Hayvansal besinler: Karaciğer, böbrek, yürek, yumurta, yağsız peynir, çökelek, yoğurt

Kanserden korunmak için beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz?

1.İdeal vücut ağırlığınızı koruyun.

2.Posalı(lifli) besinler tüketin

3.Kaliteli protein kaynaklarını (yumurta,et,süt,peynir vb.) yeterli ölçüde ve yağsız olarak tüketin.

4.Yağ tüketimimizi sınırlandırın

5.Bol bol taze sebze-meyve tüketin.

6.İşlenmiş besinlerden uzak durum

7 Tuz tüketimini sınırlandırın

8.Besinleri pişirme yöntemlerine dikkat edin.

9.Alkol alımını azaltın.

10.Egzersize önem verin.