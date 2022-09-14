Kanser sürecindeki çocuklar için yaza veda etkinliği düzenlendi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve İngiltere’de kurulmuş olan Tanyel’s Smile Vakfı, kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine yönelik yaza veda etkinliği düzenledi.

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14/09/2022
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Kanser sürecindeki çocuklar için yaza veda etkinliği düzenlendi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve İngiltere’de kurulmuş olan Tanyel’s Smile Vakfı, kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine yönelik yaza veda etkinliği düzenledi.

 

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Acapulco Resort Convention SPA Hotel’de günübirlik gerçekleştirilen ve çocukların tüm giderlerini Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın üstlendiği organizasyon, zorlu geçen kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine moral oldu.

 

Kemal Saraçoğlu Vakfı, her yıl üye çocuklarına yönelik yaptığı tatil organizasyonunu iki seneden sonra geçen gün Tanyel’s Smile Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirerek, kanser sürecindeki çocuk ve ailelerinin keyifli vakit geçirerek moral bulmalarını sağladı.

 

96 kişinin katıldığı etkinliğe, Vakfın üye çocukları ve ailelerinin yanı sıra Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Tanyel’s Smile Vakfı yetkilileri katıldı.

14/09/2022 13:05
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TAGS: kanser, yaza veda etkinliği,
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