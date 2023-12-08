Kanser hastaları mağdur! İlaçlar bir var bir yok...

2022 yılında kanser teşhisi konulan bir vatandaşın yaşadığı sıkıntılar, devletin sağlık sistemindeki yetersizliğini gözler önüne serdi. Kanser tedavisi sürecinde yaşanan mağduriyet, vatandaşın kendi imkanlarıyla özel bir hastaneden ilaç satın almak zorunda kalmasıyla bir kez daha ortaya çıktı.

Vatandaş, 16 doz kemoterapi sürecinde devletin ilaçları temin edememesi nedeniyle beş dozu kendi çabalarıyla karşılamak zorunda kaldığını ifade etti.

"İlaçlar bir var bir yok. Kanser gibi agresif olan hastalıklarda tedavinin hiç aksamaması gerekirken biz düşe kalka ilerliyoruz. İlaçlar geldiğinde de elimize tane tane sayarak veriliyorlar." ifadelerini kullanan vatandaş, ödenen vergilerin sağlık sektöründeki eksiklikler karşılığında alınamamasının, sadece maddi değil, moral olarak da zorlayıcı olduğunu vurguladı.

Maddi durumu elverişli olan vatandaş, kemoterapi ilaçlarını karşılayabiliyor olmasına rağmen, durumu iyi olmayan birçok insanın tedavisinin aksadığına dikkat çekti. Vatandaş, kanser hastalarına yardım derneklerinin çaba sarf ettiğini ancak bunun devletin sorumluluklarından biri olması gerektiğini belirtti. Vatandaş, sağlık sektöründeki eksikliklerin yanı sıra, eğitim, altyapı hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarda benzer sıkıntıların yaşandığına işaret etti.

Kanserle mücadele eden dernekler, onkoloji doktorları ve hemşirelerin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan vatandaş, ancak bu çabaların devletin sorumluluklarını yerine getirmemesinin yarattığı boşluğu tam olarak dolduramayacağını ifade etti. Sağlık sektöründeki eksikliklere acilen çözüm bulunması ve hayati öneme sahip tedavilerin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.