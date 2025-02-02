Kanser teşhisi konulan Simon Aykut için mahkemeye sağlık çağrısı

Haber Kıbrıs-Özel

Uzun süredir Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut için durum giderek kötüleşiyor.

Kanser teşhisi konulmasının ardından gözler mahkemenin yeni kararına çevrilmişti

Ancak mahkeme Aykut’un tutuklu kalmasına karar verdi. Sosyal medyada Aykut’a destek amaçlı kampanya başlatıldı.

Simon Aykut için oluşturulan hesaplarda İngilizce paylaşımlarla, mahkemeye çağrı yapılıyor.

Çağrıda, mahkemenin insan haklarına aykırı kararını gözden geçirmesi ve Aykut’un sağlığa kavuşması için serbest bırakılması talep ediliyor.

Söz konu paylaşımda “ Serbest bırakın aksi halde ölecek” deniyor.