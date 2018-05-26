Kanser Uyarısı: 'İşlenmiş Et ve Alkolden Uzak Durun'

DÜNYA KANSER ARAŞTIRMALARI FONU, KANSERLE MÜCADELEYE YÖNELİK 10 MADDELİK TAVSİYE LİSTESİ YAYIMLADI. IÇKİ VE TAMAMLANMIŞ ET TÜKETİMİNİN KANSER RİSKİNİ ARTIRDIĞI UYARISINDA BULUNDU.

AA’nın atardığı habere kadar, Imperial College London araştırmacılarının 34 ülkeden 51 milyon birey üzerinde yapılan bir dizi araştırmanın sonuçlarını gözden geçirerek hazırladığı rapora dayananan nasihat listesi, hastalık riskini yüzde 40’a dek azaltmayı hedefliyor.

“KIRMIZI ET HAFTADA YARIM KİLOYU GEÇMESİN”

“Kanseri önlemek için alkol kullanmamak en iyisi.” ifadesine yer verilen nasihat listesinde, son yıllarda yapılan araştırmaların içki ile içinde meme, karaciğer ve bağırsak kanserinin de yer aldığı 6 kanser türü aralarında güçlü bir bağlantı bulduğu kaydedildi.WCRF sucuk, pastırma gibi bitmiş etlerden tam olarak kaçınılmasını isterken, kırmızı et tüketimini de haftada yarım kilogramı geçmeyecek şekilde ve küçük porsiyonlar halinde azaltmayı tavsiye etti. WCRF, operasyon görmüş et ve kırmızı et tüketimini azaltarak bağırsak kanseri riskinin düşürülebileceğini kaydetti.

“OBEZİTE 12 BAMBAŞKA KANSERE YOL AÇIYOR”

WCRF, on sene önce 7 kanser türüne niçin olan obezitenin bugün 12 kanser türüne yol açtığını bildirildi.Raporda obezitenin karaciğer, yumurtalık, (ilerlemiş) prostat, mide, ağız ve boğaz, bağırsak, (menopoz sonrası) göğüs, safra kesesi, böbrek, yemek borusu, pankreas ve rahim kanserlerine niçin olduğu açıklandı.

“KANSER, TÜTÜNDEN UZAK DURUP DİNÇ GIDA VE SPORLA YÜZDE 40’A KADAR ÖNLENEBİLİR”

WCRF’nin öğüt listesinin başında, aşırı kilodan kaçınmak yer aldı. Obezitenin İngiltere’de 20 sene içinde kanser riskini artmak bakımından sigarayı geçeceği kayıtlı listedeki tavsiyeler arasında, daha pozitif meyve ve sebze tüketilmesi, daha fazla hareket edilmesi, şekerli içeceklerden kaçınılması, fast food tüketilmemesi ve çocukların anne sütüyle beslenmesi de yer aldı.Listede, gıda için vitamin ve mineral kapsüllerine güvenilmemesi ve alışılagelmiş gıda tüketilmesi tavsiyesine de yer verildi. Tütün kullanımını engelleyerek, sağlıklı beslenerek ve maddi aktiviteyi artırarak kanserin yüzde 40’a dek önlenebilir olduğu belirtildi.

“BATILI YAŞAM BİÇİMİ” KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

WCRF Direktörü Dr Giota Mitou da İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Her geçen gün daha fazla ülkenin Batılı yaşam tarzını benimsemesi ile 2035’e değin kanser vakalarında küresel olarak yılda 24 milyon çoğalma olacağı varsayım ediliyor.” dedi.Özellikle şekerli ve alkollü içeceklerden kaçınılmasının önemin vurgulayan Mitou, “Sudan diğer bir şey içmemek en iyi tavsiye olur.” görüşünü dile getirdi.