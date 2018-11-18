Kanser yapan sahte Kate Middleton oyuncağı toplatıldı

İngiltere’de Cambridge Düşesi Kate Middleton’ı taklit eden ‘Prenses Catherine’ adlı oyuncak bebeklerde kanser riski içeren tehlikeli madde olduğu tespit edildi.

İngiltere’de kanserojen maddeler içeren Kate Middleton oyuncak bebekleri bulundu.



‘Prenses Catherine’ adlı oyuncakta yüksek miktarda tehlikeli kimysal içerikler olduğu tespit edildi.



Plastiği esnetmek için kullanılan DEHP (fitalat) adlı madde, kanser riski içermesi nedeniyle Avrupa’da yasaklandı.



Tehlikeli kimyasal, kanserin yanı sıra bebeklerin sakat doğmalarına, çocukların ileriki hayatlarında kısırlık sorunu yaşamalarına yol açabiliyor.

Yetkililer, çocuklarına tehlikeli kimyasallar içerebilecek, markası bilinmeyen oyuncakları almamaları konusunda ebeveynleri uyardı.

Fitalat adlı maddeyi içeren oyuncak bebeklerin Çekya’da üretildiği tespit edildi.

İngiliz yetkililer piyasadaki Prenses Catherine oyuncaklarının pek çoğunun toplatıldığını ancak yine de satışa sunulan oyuncaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.