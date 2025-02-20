Kanser Yolculuğundaki Çocuklar için 2 Milyon 356 BİN TL Harcandı

Bağışlarla faaliyetlerini sürdüren bir kurum olan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, bağışçılarını ve kamuoyunu bilgilendirmek adına şeffaflık etiğine dayanarak 2024 yılında duyarlı vatandaşların bağışlarıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve harcama kalemlerini kamuoyu ile paylaştı.

Kurulduğu günden beri güvenilirliğin ve şeffaflığın hayır kurumları için öneminin bilincinde olan ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren Kemal Saraçoğlu Vakfı, 2024 yılında yine birçok farklı kategoride kanser yolculuğundaki çocuklar ve aileleri için harcamalarda bulundu. Üyelerin ve Ailelerin Psikolog Yardımı, Yılbaşı Etkinliği, Üye Çocukların Yıllık Tatil Etkinliği, Çocuk Onkoloji-Hematoloji Servis Giderleri, Gıda ve İhtiyaç Yardımları, Maddi Destek Yardımları, İlaç Yardımları, Üyelerin Doğum Günü Hediyeleri, Eğitim Destek Bursu – Dershane ve Özel Eğitim Yardımları, Yurtdışı Kira Yardımları, Sevk-Tıbbi ve Tetkik Yardımları şeklinde birçok kapsamda harcamalarda bulunan Kemal Saraçoğlu Vakfı, söz konusu yardımlar için toplamda 2.356.705,72 TL harcama gerçekleştirdi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel, bağışlarla faaliyetlerini gerçekleştiren hayır kurumları için harcama kalemlerinin paylaşılmasının hem bağışçılar hem de kamuoyu güvenini sağlama noktasında önemli olduğunu dile getirerek, tüm hayır kurumlarının şeffaflık etiğine dayanarak hareket etmesini ve bağışçıların da hayır kurumlarını sorgulamasının gerekliliğini hatırlattı.