Kanserde devrim yaratacak tedavi: 9 hastada tam iyileşme sağlandı

Kanser tedavisinde çığır açacak bir gelişme yaşandı! Yale Üniversitesi tarafından geliştirilen deneysel kişiye özel kanser aşısı, 9 böbrek kanseri hastasında tüm tümörleri yok etti. Üç yıl boyunca takip edilen hastalarda hastalığın geri dönmediği tespit edildi.

Dailymail'de yer alan habere göre, 2019-2021 yılları arasında uygulanan aşı, cerrahi müdahale sonrası kalan kanser hücrelerini hedef alarak sağlıklı dokulara zarar vermeden yok etti. Yale Kanser Merkezi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı, her hastanın biyolojik özelliklerine özel olarak tasarlandı ve bağışıklık sisteminin yalnızca tümöre özgü mutasyonları tanıyıp yok etmesini sağladı.



Çalışmanın başyazarı Dr. David Braun, "Amacımız bağışıklık sistemini doğrudan kanser hücrelerine yönlendirmekti. Bu aşı, her hasta için özel olarak hazırlandı" dedi.



BÖBREK KANSERİNE KARŞI UMUT IŞIĞI

Böbrek kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC), teşhis edilen hastaların yüzde 85-90’ında ölümle sonuçlanıyor. Ancak bu yeni aşı, hastalığın geri dönmesini önleme konusunda büyük bir umut vadediyor.

Çalışmadan dikkat çeken bulgular:

9 hasta, toplamda 7 doz aşı aldı.

Hastaların bağışıklık sistemi, kanserle ilişkili mutasyonların yüzde 65’ine kadarını tanıyıp tepki verdi.

Aşı, hastalığın geri dönüşünü tamamen engelledi.

Ciddi yan etki görülmedi, yalnızca grip benzeri hafif semptomlar rapor edildi.



Aşı, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını sağlayan “neoantijen” adı verilen protein fragmanları kullanılarak geliştirildi. Her hastanın tümörleri genetik olarak analiz edilerek, kansere özgü proteinler belirlendi ve bunları tanıyacak peptitler sentezlenerek kişiye özel bir bağışıklık tepkisi oluşturuldu.



Dr. Braun, "T hücrelerinin güçlü ve uzun süreli bir bağışıklık tepkisi verdiğini görmek son derece cesaret verici. Bu, kanserle savaşta bağışıklık yanıtını kalıcı hale getirebileceğimizin bir göstergesi" dedi.



Çalışmanın sonuçları, bilim dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan Nature’da yayımlandı. Ancak aşının kesin etkinliğinin belirlenmesi için daha geniş çaplı testler gerekiyor.



Bu aşamada aşı, bağışıklık sistemini güçlendiren Keytruda (pembrolizumab) adlı ilaçla birlikte test ediliyor. Eğer başarılı olursa, kanser tedavisinde devrim yaratacak bir adım atılmış olacak.