Kanserde Gen Haritası ile Kişiye Özel Tedavi

Çağın en önemli sağlık sorunlarından biri kanser. Son 5 yılda kanser nedeniyle dünyada 43 milyon 800 bin kişi hayatını kaybetti. Kanser tedavisi içinde birçok yöntem var. Genetik haritalandırma ile kanser hücresi detaylı olarak inceleniyor ve kişiye özel tedavi uygulanıyor.

Gen haritası incelenerek kanser hücreleri tespit ediliyor, kanserli hücreye uygulanan ilaç tedavisi ile kişinin hastalığı yenmesi sağlanıyor.



Genetik haritalandırma yöntemi ile kanser hücresinin görüntülendiğini ve zararlı hücrenin vücuda verdiği hasarın tespit edildiğini belirten İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, genetik haritalandırma ile ilgili şu bilgileri verdi:



“Artık her tümörün genetik bozuklukları hangi yöntemi kullanıyor? Hangi yöntemle besleniyor? Bunlar da mutasyonlara bağlı. Bu mutasyonların haritasını çıkartıp o tümör hakkında tam bilgi sahibi olup ona göre akıllı ilaçlarla veya immünoterapi yöntemiyle tedaviye geçtik. Artık bu kişiselleştirilmiş bir tedavi. Yani herkese aynı kemoterapi ve herkese aynı ilaç değil.”



Ancak Doktor Mutlu Demiray, analizle kanser hücrelerinin yüzde 20'sine ulaşıldığını belirtiyor, tam sonuç alınması için geniş bir analiz yapılması gerektiğini söylüyor:



“Standart testlerle baktığınızda yaklaşık yüzde 20’sini bulabiliyorsunuz. Yüzde 80’inini bulmanız için bu analizi yapmanız lazım. Geniş genetik analiz dediğimizde 300 ile 600 arasında genin analizi yapıldığı ve genin her tarafına bakıldıktan sonra verilen bir karar.”



Kanser türlerinin yüzde 80’inin gelecekte gen tedavisine yanıt vereceği tahmin ediliyor.