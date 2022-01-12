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Kansere de çare olabilir

Bilim insanları kan damarlarındaki tıkanıklıkları temizlemek için sarmal bir pervane kullanan tirbuşon şeklinde mikro robot geliştirdi. Robot ilaçlardan 5 kat etkili oldu.

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12/01/2022

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Kansere de çare olabilir

Bilim insanları kan damarlarındaki tıkanıklıkları temizlemek için sarmal bir pervane kullanan tirbuşon şeklinde mikro robot geliştirdi. Robot ilaçlardan 5 kat etkili oldu.

Kan pıhtıları, kan damarlarında yüzen vida benzeri pervanelere sahip mikroskobik robotlar kullanılarak yakında temizlenebilir.

Hong Kong Çin Üniversitesi'nden mühendisler bakterilerin kuyruklarından esinlenip tirbuşon benzeri pervanesi bulunan mikro robot yaptı.

Ekip, domuz kanıyla dolu sahte bir damarda robotu test etti.

Robot pıhtıları parçalamada tek başına ilaçlardan beş kat daha etkili oldu.

Minik robot ve pervanesi, harici bir manyetik alan uygulamasıyla çalıştırılıyor ve kan akışının yönüne göre hareket etme yeteneğine sahip.

Kansere de çare olabilir

Araştırmacılar, robotların vücutta uzun mesafelerde gezinmesi zor olduğu için, daha erişilebilir pıhtılar için kullanılabileceğini söyledi.

'Robotun kök hücrelere dayalı tedaviler veya kanser hücrelerini öldürmek için de kullanılabileceği belirtildi.

12/01/2022 11:40
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TAGS: kanser, kan, damar, mikro robot,
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