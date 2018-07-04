Kansere karşı Pacman ilacı

BBC Türkçe’nin haberine göre bağışıklık sistemi, histiyositi, istenmeyen ‘yabancı ve zararlı işgalci’ hücreleri yiyip yok etmek için kullanıyor. Tıp dergisi Nature Biodemical Engineering, ilacın fareler üzerindeki testlerinin, bu tedavi türünün göğüs ve deri tümörlerine karşı etkili olduğunu gösterdiğini yazdı. İlacı geliştiren ABD’li bilim insanları, tedaviyi birkaç yıl içinde insanlar üzerinde de denemeyi hedefliyor. Araştırma, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dr. Ashish Kulkarni öncülüğünde yapıldı. Histiyositlerin hali hazırda bakteriyel ve salgın enfeksiyonlarına karşı mücadelede etkin oldukları biliniyor. Zira histiyositler “yabancı işgalcileri” tanıyıp bunlara saldırabiliyor. Kanserli hücreler konusunda ise geliştirilen bu ilaç, histositleri kanserli hücreleri yok etmeye yönlendiriyor. Kanserle mücadelede bağışıklık sistemi odaklı çalışmalar, küresel çapta artış gösteriyor.