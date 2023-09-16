Kanseri Yendik Çok Mutluyuz!

Meme kanseri ile mücadele eden Aysel Hanım, eşi Kenan Bey ve kardeşi Sema Hanım

Dr. Hakan Özkul’dan aldıkları bitkisel tedavi sürecinde neler yaşadığını ve tedavinin ne gibi etkileri olduğunu Haber Kıbrıs ekibine aktardı!

6 Ay Önce Eşimin Hastalığı Tekrarladı

“Adım Kenan Sönmez, Dipkarpaz’da oturuyoruz eşimle 15 yıldır evliyiz 4

çocuğumuz var. Bundan 5 yıl öncesine kadar hiçbir sağlık sorumuz yoktu. Sonrasında eşimin meme kanseri olduğunu öğrendik. Tedavi süreçleri başladı, eşim ameliyat oldu ve başarılı bir tedavi süreci geçirdik.”

“6 ay önce hastalık metastaz yaptı ve yeniden kansere rastlandı. Hastalık tekrarlayınca yeniden tedavilere başladık. Bu sırada kız kardeşim tamamlayıcı tıpta böyle bir çözüm olduğunu ve tedaviye yardımcı oluğunu söyledi ve Hakan Bey’e ulaştık.”

Dr. Hakan Özkul Kendi Doktorunuza da Danışın Dedi

“Hakan Bey’e ulaştıktan sonra eşimle ailemle görüştüm. Sonrasında Hakan Bey, kendi doktorunuzla da görüşün ve doktorunuz müsaade ederse bitkisel tedaviye başlayalım dedi”

“Doktorumuzla görüştük bize tam olarak kullanın veya kullanmayın demedi. Kararı bize bıraktı ve biz de bitkisel tedavi almaya karar verdik.”

Son Yapılan Pet Sonucuna Göre Eşimde Kansere Rastlanmadı!

“Bitkisel tedavi almaya başladıktan eşimle gözle görülür bir değişiklik olduğunu fark ettik. Yemeğini yemeye suyunu içmeye başladı. Bu süreçte sürekli Dr. Hakan Özkul ve ekibi ile iletişim halindeydik.”

“Yakın Doğu Tıp Fakültesi’nde yapılan son pet sonucuna göre hiçbir şey kalmadı kanser tamamen temizlendi. Eşimin vücudunda herhangi bir hastalık kalmadı ve tamamen iyileşti. Vesile olan herkesten Allah razı olsun.”

Meme Kanseri ile Mücadele Eden Aysel Hanım Bitkisel Tedavinin Kendinde Nasıl Bir Değişiklik Yarattığını Aktardı!

Bitkisel tedavi almadan önce eğilip kalkamıyordum. Rahat edemiyordum çok zor durumdaydım. Bitkisel tedaviden sonra problemlerim ortadan kalktı gerçekten çok teşekkür ederim. Sağlığıma kavuştum.

Ablam İçin Geç Kalmıştık Ama Aysel İçin Hemen Dr. Hakan Özkul’a Ulaştım!

“Öncelikle Dr. Hakan Özkul ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Ben yıllar öncesinde de onlara ulaşmıştım. Ablam kanser hastasıydı. Durumu çok kötü olmasına rağmen yardımcı olabileceklerini söylediler. Fakat korona dönemine denk geldik. Kapanmalar ve seyahat yasakları yüzünden ablam tedavi olamadı ve ablamı kaybettik.”

Sonrasında Aysel’in durumunu öğrenince hemen Dr. Hakan Özkul’u aradım ve acilen yardım etmeleri gerektiğini söyledim kardeşimin bilgilerini verdim ve ekibi kardeşime ulaştı.”

Kemoterapi Bir Kanadımızsa Bitkisel Tedavi İkinci Kanadımız Oldu!

Kendi aramızda konuştuk bitkisel tedavi almaya karar verdik. Tedavi süreci başladıktan sonra Aysel’de değişimler olmaya başladı. Çok şükür kemoterapi bir kanadımızsa bitkisel tedavi de ikinci kanadımız oldu. İyi oldu ve sonuçlar çok güzel çok memnunuz.

Dr. Hakan Özkul İletişim Bilgileri,

Sorularınız için; www.hakanozkulasor.com

Dr. Hakan Özkul Facebook Sayfası

Whatsapp Hattı: 0 542 838 23 24