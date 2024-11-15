Kanseri yenen Boğaç Aksoy oyunculuğa geri dönüyor

Boğaç Aksoy... Ekranların, aranılan ve yetenekli oyuncusu üç yıl önce lenf kanserine yakalandığını duyurmuş, sevenlerini de üzmüştü. Hastalığı yenen Aksoy, oyunculuğa geri dönüyor.

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15/11/2024

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Kanseri yenen Boğaç Aksoy oyunculuğa geri dönüyor

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, 2021 yılında lenf kanserine yakalanmış ve oyunculuğu bırakmıştı.

Aksoy, doktorunun tavsiyesiyle oyunculuğu bırakarak Fethiye'ye taşınmış, hatta burada kaptanlık diploması bile almıştı.

Boğaç Aksoy şimdilerde uzak kaldığı dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor. Aksoy yakın zamanda ekranlara gelecek olan 'Bir Yemin Ettim' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

15/11/2024 16:23
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TAGS: Kanser, Boğaç Aksoy, haber
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