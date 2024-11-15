Kanseri yenen Boğaç Aksoy oyunculuğa geri dönüyor

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, 2021 yılında lenf kanserine yakalanmış ve oyunculuğu bırakmıştı.

Aksoy, doktorunun tavsiyesiyle oyunculuğu bırakarak Fethiye'ye taşınmış, hatta burada kaptanlık diploması bile almıştı.

Boğaç Aksoy şimdilerde uzak kaldığı dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor. Aksoy yakın zamanda ekranlara gelecek olan 'Bir Yemin Ettim' dizisinin kadrosuna dahil oldu.