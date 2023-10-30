Kanserle mücadele eden Bahar Öztan ameliyat sonrası durumunu açıkladı

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan geçen mart ayında daha önce üç kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Kolon kanseriyle mücadele eden Öztan, ameliyat oldu. Hasta yatağından bir video yayınlayan "Yeşilçam'ın gazmeli güzeli", sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“Herkese merhaba, bu videoyu size çok daha önce çekmek isterdim ama ikinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük" diyen Öztan, "Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler halim yoktu. Telefonu dahi elime alamamıştım. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu, erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hâlâ hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bahar Öztan videoyu “Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum, her daim dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiyle kalın” notuyla paylaştı.

Öztan'dan üzen haber geçtiğimiz mart ayında gelmişti. Daha önce üç kez kanseri yenen Öztan, mücadelesine yeniden başlamıştı.

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 61 yaşındaki Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekmişti.

Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başlamıştı. Bu arada reklam filmlerine de devam etmişti.

1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım atmıştı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner olmuştu.

Bahar Öztan bir ara şarkı da söylemiş, Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıkmıştı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurt dışı turnelerine de gitmişti.

2000'li yılların başında ABD'ye den Öztan bir süre Miami'de yaşamış, altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye dönmüştü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçen oyuncu, sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaşmıştı.