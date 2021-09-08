Kanserle mücadele ettiğini duyurdu

İlk eşini kanser nedeniyle kaybeden oyuncu Stanley Tucci, kendisine üç yıl önce kanser teşhisi konduğunu duyurdu.

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08/09/2021

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Kanserle mücadele ettiğini duyurdu

Açlık Oyunları, Spotlight, Yenilmezler, Şeytan Marka Giyer ve The Witches gibi projelerde rol alan Stanley Tucci, üç yıl önce kendisine kanser teşhisi konduğunu açıkladı.

Dilinin kökünde bir tümör olduğunu söyleyen 60 yaşındaki Tucci, "Operasyon için çok büyüktü, bu yüzden yüksek doz radyasyon ve kemoterapi yapmak zorunda kaldılar. Asla böyle bir şey yapmayacağıma yemin etmiştim çünkü ilk karım kanserden öldü ve yıllarca onun bu tedavileri görmesini izlemek korkunçtu" diye konuştu.

İlk karısı Kate Spath-Tucci ile 14 yıl evli kalan ve eşini kanserden kaybeden yıldız oyuncu "Kanser, aynı anda hem daha çok korkmanızı hem de daha az korkmanızı sağlıyor. Hastalanmadan önceki halimden çok daha yaşlı hissediyorum. Ama yine de ilerlemek ve işlerinizi halletmek istiyorsunuz" dedi.

08/09/2021 11:22
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TAGS: Stanley Tucci, kanser
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