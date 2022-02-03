Kanserle mücadelede 'devrim niteliğinde' adım

Bilim insanları kadınlarda dört farklı kanser türünü tespit etmek için tek test geliştiriyor. Söz konusu test ile uzmanlar, rutin yayma testinden alınan hücreleri kullanarak yumurtalık, meme, rahim ve rahim ağzı kanseri geliştirme riskini tahmin edebilecekler.

Bilim insanları rahim ağzı taraması sırasında toplanan tek bir numuneyi kullanarak bir kadının dört farklı kanser riskini tahmin etmek için bir test geliştiriyorlar.

Nature Communications dergisinde yayınlanan iki makaleye göre, uzmanlar rutin bir smear testinden elde edilen servikal hücreleri kullanarak yumurtalık ve meme kanserini tespit edebilir veya gelişme olasılıklarını tahmin edebilir.

Araştırmacılar ayrıca kadınların kanser riskini belirlemek için kullanılan WID testinin rahim ve rahim ağzı kanserini tahmin etme kabiliyetine bağlı olarak daha fazla sonuç alınacağını belirtti.

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03/02/2022 18:11