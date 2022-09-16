Kanserle mücadelesini anlattı: Ölüm kapımı çaldı

Lenf kanseriyle mücadelesinde galip geldiğini geçen yıl açıklayan Oscar ödüllü oyuncu Jeff Bridges, yaşadıklarıyla ilgili açıklama yaptı. 72 yaşındaki oyuncu, 2020 yılı Ekim ayında kendisine lenfoma teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Kemoterapi tedavisi gören Bridges, henüz aşının çıkmadığı dönemde, 2021’in başında Covid-19’a yakalanmıştı.

E! News’e konuşan Big Lebowski filminin yıldızı, “Kemoterapi, bağışıklık sistemini yok ediyor, dolayısıyla Covid’e yakalandığımda onunla mücadele edebilecek hiçbir şeyim yoktu. Gerçek anlamda ölüm kapımı çaldı” dedi.

Dört aydan uzun bir süre hastanede kalan Bridges, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde bir daha çalışıp çalışamayacağını ve 36 yaşındaki kızı Haley’in düğününde onunla yürüyüp yürüyemeceğinden korktuğunu anlattı.

"BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜLER"

Bridges, “Doktorların bana, ‘Jeff, mücadele etmek zorundasın’ dediklerini hatırlıyorum. Ne hakkında konuştukları konusunda hiçbir fikrim yoktu. ‘Dostum, burada teslim olmam gerekiyor’ diye düşünüyordum. Harika bir sağlık ekibi, mükemmel terapistler, ailem ve herkes beni hayata döndürdü” şeklinde konuştu.

Tam bir yıl önce sosyal medya paylaşımıyla kanseri yendiğini duyuran Bridges, lenflerindeki kitlenin küçüldüğünü söyleyerek, lenfomayla mücadelenin Covid-19 ile mücadelenin yanında hafif kaldığını savunmuştu. Aktör, henüz aşı vurulamadan, 2021’in Ocak ayında virüse yakalanmıştı.

"OKSİJEN DESTEĞİNDEN KURTULDUM"

“Covid beni mahvetti, çift doz aşılıyım ve artık daha iyi hissediyorum” diyen Bridges, ayrıca iyileşme yolculuğunda “harika bir terapistle çalıştığını” da belirtmiş, "Yakın zamana kadar etrafta birlikte dolaşmak zorunda kaldığım oksijen desteğinden kurtulmaya odaklandık. Çıkardığı ses bana Darth Vader'ı hatırlatıyor” demişti.

"HAYAT KISA VE GÜZEL"

“Cennetin kapısına yaklaşırken (bütün gece çığlıklar atarak, inleyerek) acı dolu anlar yaşarken, sonuçta çoğu zaman mutlu ve neşeli hissettim" diyen Bridges, “Hayat kısa ve güzel. Aşk etrafımızda ve her zaman mevcut” mesajını vermişti.

"KIZIMLA DANS EDEBİLECEĞİM"

Oscar’lı oyuncu, iyileşme sürecinde kızı Haley’nin düğününde yanında yürüme isteğinin daha iyi olmasını sağladığını söyleyerek, “Onunla sadece yürümeyeceğim, aynı zamanda baba-kız oksijen desteksiz dans edebileceğim” demişti.

Bridges, 19 Ekim 2020’de kansere yakalandığını açıklamıştı. Ünlü yıldız, “Bana lenfoma teşhisi konuldu. Bu ciddi bir hastalık olmasına rağmen harika bir doktor ekibine sahip olduğum ve iyileşme süresi tahmini iyi olduğu için şanslı hissediyorum” mesajını paylaşmıştı. Tedaviye başladığını duyuran Bridges, iyileşme haberini de sosyal medyadan açıklayacağını söylemişti.

Ünlü oyuncu Aralık 2020’de saçları kazınmış ve sakalları kesilmiş halde objektife gülümsediği fotoğrafı paylaşmış, “İyi hissediyorum. Saçlarımı kazıttım. Monty adında bir köpeğim var. Doğum günümü kutladım, 71 yaşındayım” notunu yazmıştı.

Kariyeri boyunca yedi kez En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında Oscar’a aday gösterilen Jeff Bridges, 2010’da Çılgın Kalp adlı filmindeki Otis Blake rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı.

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16/09/2022 10:44