Kansoy, “Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi kuracağız”

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01/12/2022

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Kansoy, “Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi kuracağız”

Güzelyurt Belediyesi bağımsız başkan adayı Reşat Kansoy, Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi kurulacağı sözünü verdi.

Basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kansoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda seçilmesi halinde ‘Güzelyurt Belediyesi Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi’nin kurulacağını kaydetti.

Kansoy, “Demokrasinin güzel bir örneği olarak katılımcı demokrasiyi sözde bırakmayarak, gençlik, kadın, çocuk ve kent konseylerini kuruyoruz” dedi.

Kansoy açıklamasında “Ev ekonomisine katkı için, Köy Kadın Kurslarına destek olmak hem evde çalışan hem de dışarıda emek veren tüm kadınların gücünü, güzelliğini Güzelyurt’a yansıtmak için Kadın Konseyi’ni kuruyoruz” ifadelerine yer verdi.

01/12/2022 16:08
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TAGS: Reşat Kansoy, Gençlik Konseyi ve Kadın Konsey
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