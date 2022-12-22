Kansoy: Güzelyurt Turizm Kenti Olmalı

BRT’de yayınlanan Seçim Arenası programına Güzelyurt belediyesi başkan adayları davet edildi. Davete Bağımsız Başkan adayı Reşat Kansoy ve UBP’nin Başkan adayı Mahmut Özçınar katıldı. CTP adayı Osman Bican ise programa katılmadı.

Kansoy, burada yaptığı açıklamalarda, yeni yerel yönetim vizyonu ile Güzelyurt ve köylerinin tarım, turizm ve eğitim sektörü ile kalkınacağına dikkat çekerek, bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

Güzelyurt’un bir tarım bölgesi olduğunu ancak 30 yıllık yerel yönetim vizyonunda tarımsal alanda bölgeyi ileriye taşıyacak hiçbir adım atılmamasını eleştiren Kansoy, kendisinin göreve geldiği zaman tarımsal alanlarla ilgili projelerini paylaştı.

“GÜZELYURT TURİZM KENTİ OLMALI”

Güzelyurt’un sahil şeridiyle, ören yerleriyle, arkeoloji müzesiyle bir turizm şehri olması gerekirken, mevcut yönetim anlayışı ile bundan faydalanamadığına vurgu yapan Kansoy, “Arkeoloji müzesine yılda 36 bin turist geliyor. 300 metre ilerde Güzelyurt çarşısı var ama kaldırım işgalleri nedeniyle turist çarşıya gidemiyor, 36 TL’lik katkı bile çarşıya sağlanmıyor. Çünkü Sayın Özçınar buradaki sorunu çözebilecek olmasına rağmen çözmek istemiyor ve şehir kaybediyor” dedi.

BÖLGE ÖĞRENCİ İLE BARIŞIK HALE GELECEK

Güzelyurt’un mevcut iki üniversitesi ile bir öğrenci şehri olması gerekirken öğrenci ile küs bir şehir olduğuna vurgu yapan Reşat Kansoy, “Yeni yönetim vizyonu ile öğrencinin sağlıklı bir ortamda kente gelmesi sağlanacak. Öğrencilerin çarşıda vakit geçirebileceği düzenlemelerle, Güzelyurt’un öğrenci ile barışık bir kent olmasını sağlayacağız” dedi.

“ARTIK YETER”

“Güzelyurt yaşayan bir yer olacak” diyen Kansoy, “Çeyrek asırlık heyecanını kaybetmiş bir yönetim için artık yeter diyoruz. Eski zihniyetin Güzelyurt’a verecek bir şeyi kalmadı. Yeni bir vizyon ile Güzelyurt ve köyleri çağdaş hizmete kavuşacaktır” diye konuştu.

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22/12/2022 14:55