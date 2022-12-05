Kansoy: Güzelyurt’ta turizmi ayağa kaldıracağız

Güzelyurt Belediyesi bağımsız başkan adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt’ta turizmi ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Kansoy yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt’un turizm potansiyelinin bugüne kadar yeterli olarak kullanılmadığını savunarak, “Güzelyurt’u turizmde de bir cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

Eko turizmin son yıllarda dünya çapında büyük ilerleme kaydettiğini hatırlatan Reşat Kansoy, Güzelyurt’un doğasıyla eko turizmde öncü bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu, bu potansiyelin mutlaka kullanılacağını belirtti.

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05/12/2022 17:48