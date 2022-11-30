Kansoy öğrenci ve turiste yönelik projelerine dikkat çekti

Güzelyurt Belediyesi bağımsız başkan adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt için kendi öğrenci ve turiste daha çok hitap edecek projeleri olduğunu belirtti.

Reşat Kansoy, internet üzerinden yayımlanan bir programda, “Güzelyurt hak ettiği değeri bulmuyor. Güzelyurt’un potansiyelini ortaya çıkarmak ve düşüşü terse çevirip, çıkış grafiği yakalamak için projelerimiz hazır” dedi.

Turiste ve öğrenciye küs bir Güzelyurt yaratıldığını iddia eden Kansoy, çarşının yanlış restore edildiğini bu nedenle esnafın mutsuz olduğunu, projeleri arasında esnafı memnun etmek amacıyla çarşının tekrardan restorasyonunun, bölgeyi öğrenci ve turist için çekim merkezi yapmak için bazı caddelerin yayalaştırılmasının projeleri arasında olduğunu ifade etti.

Aydınlatma isteyen sokakların aydınlatılmasının planları arasında olduğunu belirten Kansoy, “Biz öğrenci dostu bir kent için aday olduk. Öğrencilerin rahatlıkla gece çarşıya inmesi, sosyalleşmesi, buralarda keyifli zaman geçirmesi ve para harcaması gerekiyor. Biz bunu sağlayacağız” dedi.

Reşat Kansoy, seçilmesi halinde, Güzelyurt’ta müzeyi ziyaret eden turistlerin çarşıya inmesini kolaylaştırmak için yayalar için güvenliği arttıracaklarını söyledi.

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30/11/2022 13:49