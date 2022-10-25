Kansoy, Serhatköy ve bölgedeki siyasi partileri ziyaret etti

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adaylığını açıklayan Reşat Kansoy, Serhatköy ve bölgedeki bazı siyasi partileri ziyaret etti.

Kansoy, konuyla ilgili açıklamasında Halkın Partisi, Bağımsızlık Yolu, Yeniden Doğuş Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi yöneticileri ile bir araya geldi. Kansoy, Serhatköy’e de ziyarette bulundu.

Ziyaretlerinde “Güzelyurt’ta Yerel Yönetim Vizyonunu” anlat Kansoy, Güzelyurt’un yeni bir vizyona, yeni bir heyecana ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Güzelyurt Belediye Başkanlığı için henüz aday göstermeyen siyasal örgütlerin, yerel nitelikli sorunlara bakış açısını öğrenmek, fikir – alışverişinde bulunmak bizim için önemlidir” diyen Reşat Kansoy, daha güçlü iletişim kurmanın öneminden bahsetti.

Kansoy, “Güzelyurt için gailesi olan herkesin fikirlerini dinlemek, bunları not edip projelendirmek ve bizlerin vizyonu ile uyumlaştırma hedefiyle ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi

Serhatköy’deki ziyaretinde ise köyün geçiş noktası olduğuna dikkat çeken Kansoy, “Serhatköy mesire yerleriyle bir durak noktası olacak. Yürüyüş yolları ve Köy Panayırı organizasyonları ile Serhatköy’ün Eko Köy ve Durak noktası olması için projelerimiz hazır” şeklinde devam etti.

Serhatköy’de yeni yaşam alanlarının yaratılması için kırsal kesim arsalarının önemine değinen Reşat Kansoy, "Kırsal kesim arsalarının gençlere yeni yaşam alanı yaratılması için merkezi hükümetle birlikte çalışmalar yürüteceği” sözünü verdi.

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25/10/2022 17:44