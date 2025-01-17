Kantara Gençlik Kampı'ndaki tadilat nedeniyle Şubat 2025 Kış Kampı gerçekleşmeyecek

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı'nda gerçekleşen tadilat nedeniyle 2025 Şubat kış kampı yapılmayacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu yaptığı açıklamada, kampın yemekhane ve mutfak bölümünde tadilatların sürdüğünü belirterek, binanın dışının yeniden yapıldığını, mutfak malzemelerinin yenilendiğini ve yemekhanenin zemininde de tadilat çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Gençler tarafından her yıl büyük ilgi gören Kantara Gençlik Kampını elden geçirerek yaz dönemine hazırlandıklarını ifade eden Ozanoğlu, bu nedenle Şubat kış kamplarının yapılmayacağını belirtti.