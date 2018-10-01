Kantara’da Denner-Topçu kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Şeker Sigorta katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. yarışı 30 Eylül Pazar günü Kaplıca – Kantara kısa etabında 15 aracın katılımıyla gerçekleşti. 14 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

Kantara’da saat 11.00’de start alınan yarışta ekipler 1’i deneme olmak üzere 3 kez Kaplıca – Kantara arasındaki güzergahı geçtiler.Deniz Denner, Mehmet Çocuk, Doğa Koyuncu ve Hasan Reyhan arasında büyük çekişmeye sahne olan yarışta drift araçları ise öncü araç olarak start alıp güne renk kattılar.

Kantara meydanında gerçekleşen ödül töreninde ödülleri , Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu takdim ederken ,Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner- Ömer Topçu, ikinci Hasan Reyhan- Hasan Reyhan ve üçüncü Mehmet Çocuk- Ahmet Akbıçak ikilisi oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu- Orçun Yırık ikilisi birinci geldi. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa koyuncu olurken, ikinci Ahmet Debreli-Tunç Derebey, üçüncü Eray Özvurulmuş- İzem Özvurulmuş ikilisi geldi. S1’de Halil Mulla- Hasan Damdelen birinci olurken, Ayer Argün- Fezile Yorgancıoğlu ikinci geldiler. Sınıf T1’de ise birinci Ozan Birşen-Serkan Bolkaner ikilisi oldu.

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenini yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu lider olurken, ikincilik yarışında 0,004 saliselik farkla Hasan Reyhan –Hasan Reyhan ikilisi, üçüncü gelen Mehmet Çocuk – Ahmet Akbıçak’ın önünde yarışı bitirdiler. Tırmanma Sezonunun bir sonraki yarışı 29 Ekimde gerçekleşecek. Kaynak/BRTK