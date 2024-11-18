Kantara’da şampiyon Christoforou oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası, Carlot Auto sponsorluğunda yapılan iki yarışla tamamlandı. Kaplıca-Kantara arasında hazırlanan “Kantara Uzun” ve “Kantara Kısa” etaplarının 17 Kasım 2024 Pazar günü geçilmesiyle tamamlanan şampiyonada genel klasman şampiyonluğuna güneyden yarışa katılan Loucas Christoforou ulaştı. 3,8 kilometrelik Kantara Uzun etabında 2:42,965 saniyelik derece elde eden Loucas, Kantara Kısa etabında da 1:45,204 saniyelik derece ile zirvede yer aldı ve mutlu sona ulaşmayı başardı. İki yarışta da çok yakın derecelerle ikinci olmayı başaran Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi günün ve şampiyonanın ikincisi olurken, Salih Çelikkaya da yine yakın derecelerle günün üçüncüsü olmayı başardı.

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Carlot Auto’nun yarış sponsorluğunun yanı sıra; Tuning Torch, Polaris, Gen Power, Near East Bank, GoPro, Limon Fatura Ödeme Platformu, İkas Süpermarket, Rinata Parts&Oil, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Avenue Dereboyu, Sportface, Eurol ve Basel Energy’nin de katkılarıyla yapılan yarışlar sonunda günün E1 birincisi Loucas Christoforou, E1 ikincisi Andreas Christofou, E2 birincisi Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi, E2 ikincisi Salih Çelikkaya ve E2 üçüncüsü Ömer Karanfil-Gökhan Bolatçıoğlu ikilisi oldu. E4 birincisi Ahmet Öksüzoğluları-Erdaş Uçaner ikilisi olurken, E4 ikincisi bir yarışta Görkem Eren-Onu Gani ikilisi ve bir yarışta Kürşat Güdül oldu. E3 sınıfında ise bir yarışta Jale Kuset birinciliği alırken, diğer yarışta Hasan Karlıtaş-Vedat Coşar ikilisi birinciliği almayı başardı.

Kantara Uzun ve Kantara Kısa etaplarının birer deneme olmak üzere üçer kez geçilmesinin ardından sonuçlanan organizasyonda ödül töreni Kantara Restaurant meydanında yapıldı ve dereceye girenlere kupalarını Carlot Auto direktörü Hüseyin Şüküroğlu takdim etti. Törende sezonun ve E1 sınıfının şampiyonu Loucas Christoforou, E2 şampiyonu Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi, E3 şampiyonu Behiç Topcu, E4 şampiyonu Ahmet Öksüzoğluları ve Kadın pilot şampiyonu Jale Kuset olarak açıklandı.

4.Yarış Kantara Uzun Dereceleri:

No Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 2 Loucas Christoforou Talex E1 02:42.965

2 1 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer EVO E2 02:44.996

3 10 Salih Çelikkaya Subaru Impreza E2 02:46.468

4 3 Andreas Christofou Crosskart E1 02:52.117

5 7 Ahmet Öksüzoğluları Erdaş Uçaner Nissan Silvia E4 02:56.911

6 9 Ömer Karanfil Gökhan Bolatçıoğlu Mitsubishi Lancer EVO6 E2 02:59.571

7 6 Görkem Eren Onur Gani Nissan Silvia E4 03:04.448

8 4 Kemal Topçuoğlu Hakkı Kerem Honda Civic AWD E2 03:10.592

9 14 Kürşat Güdül Nissan Silvia E4 03:13.856

10 5 Hüseyin Şüküroğlu Şükri Büyükhüseyin Mitsubishi Lancer EVO9 E2 03:32.621

11 19 Jale Kuset Citröen C2 E3 03:46.039

12 16 Hasan Karlıtaş Vedat Coşar Honda Civic E3 03:49.009

5.Yarış Kantara Kısa Dereceleri:

No Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 2 Loucas Christoforou Talex E1 01:45.204

2 1 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer EVO E2 01:46.643

3 10 Salih Çelikkaya Subaru Impreza E2 01:50.947

4 3 Andreas Christofou Crosskart E1 01:57.029

5 7 Ahmet Öksüzoğluları Erdaş Uçaner Nissan Silvia E4 02:00.365

6 9 Ömer Karanfil Gökhan Bolatçıoğlu Mitsubishi Lancer EVO6 E2 02:01.127

7 4 Kemal Topçuoğlu Hakkı Kerem Honda Civic AWD E2 02:02.168

8 6 Görkem Eren Onur Gani Nissan Silvia E4 02:02.616

9 14 Kürşat Güdül Nissan Silvia E4 02:11.972

10 16 Hasan Karlıtaş Vedat Coşar Honda Civic E3 02:29.258

11 5 Hüseyin Şüküroğlu Şükri Büyükhüseyin Mitsubishi Lancer EVO9 E2 02:33.338

12 19 Jale Kuset Citröen C2 E3 02:35.547