Kantara’da şampiyon Christoforou oldu

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18/11/2024

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası dördüncü ve beşinci yarışları 17 Kasım 2024 Pazar günü Kantara’da yapıldı. Carlot Auto sponsorluğunda yapılan yarışlar sonunda Loucas Christoforou şampiyonluğa ulaşmayı başardı

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Kantara’da şampiyon Christoforou oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası, Carlot Auto sponsorluğunda yapılan iki yarışla tamamlandı. Kaplıca-Kantara arasında hazırlanan “Kantara Uzun” ve “Kantara Kısa” etaplarının 17 Kasım 2024 Pazar günü geçilmesiyle tamamlanan şampiyonada genel klasman şampiyonluğuna güneyden yarışa katılan Loucas Christoforou ulaştı. 3,8 kilometrelik Kantara Uzun etabında 2:42,965 saniyelik derece elde eden Loucas, Kantara Kısa etabında da 1:45,204 saniyelik derece ile zirvede yer aldı ve mutlu sona ulaşmayı başardı. İki yarışta da çok yakın derecelerle ikinci olmayı başaran Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi günün ve şampiyonanın ikincisi olurken, Salih Çelikkaya da yine yakın derecelerle günün üçüncüsü olmayı başardı. 

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Carlot Auto’nun yarış sponsorluğunun yanı sıra; Tuning Torch, Polaris, Gen Power, Near East Bank, GoPro, Limon Fatura Ödeme Platformu, İkas Süpermarket, Rinata Parts&Oil, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Avenue Dereboyu, Sportface, Eurol ve Basel Energy’nin de katkılarıyla yapılan yarışlar sonunda günün E1 birincisi Loucas Christoforou, E1 ikincisi Andreas Christofou, E2 birincisi Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi, E2 ikincisi Salih Çelikkaya ve E2 üçüncüsü Ömer Karanfil-Gökhan Bolatçıoğlu ikilisi oldu. E4 birincisi Ahmet Öksüzoğluları-Erdaş Uçaner ikilisi olurken, E4 ikincisi bir yarışta Görkem Eren-Onu Gani ikilisi ve bir yarışta Kürşat Güdül oldu. E3 sınıfında ise bir yarışta Jale Kuset birinciliği alırken, diğer yarışta Hasan Karlıtaş-Vedat Coşar ikilisi birinciliği almayı başardı.

Kantara Uzun ve Kantara Kısa etaplarının birer deneme olmak üzere üçer kez geçilmesinin ardından sonuçlanan organizasyonda ödül töreni Kantara Restaurant meydanında yapıldı ve dereceye girenlere kupalarını Carlot Auto direktörü Hüseyin Şüküroğlu takdim etti. Törende sezonun ve E1 sınıfının şampiyonu Loucas Christoforou, E2 şampiyonu Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi, E3 şampiyonu Behiç Topcu, E4 şampiyonu Ahmet Öksüzoğluları ve Kadın pilot şampiyonu Jale Kuset olarak açıklandı.

4.Yarış Kantara Uzun Dereceleri:

               No          Pilot       Co-Pilot Araç       Sınıf       Derece

1             2             Loucas Christoforou                      Talex     E1           02:42.965

2             1             Deniz Denner     Ömer Topçu       Mitsubishi Lancer EVO   E2           02:44.996

3             10           Salih Çelikkaya                  Subaru Impreza E2           02:46.468

4             3             Andreas Christofou                       Crosskart             E1           02:52.117

5             7             Ahmet Öksüzoğluları       Erdaş Uçaner      Nissan Silvia        E4           02:56.911

6             9             Ömer Karanfil    Gökhan Bolatçıoğlu         Mitsubishi Lancer EVO6 E2               02:59.571

7             6             Görkem Eren      Onur Gani           Nissan Silvia        E4           03:04.448

8             4             Kemal Topçuoğlu             Hakkı Kerem       Honda Civic AWD             E2               03:10.592

9             14           Kürşat Güdül                     Nissan Silvia        E4           03:13.856

10           5             Hüseyin Şüküroğlu           Şükri Büyükhüseyin          Mitsubishi Lancer EVO9 E2               03:32.621

11           19           Jale Kuset                          Citröen C2           E3           03:46.039

12           16           Hasan Karlıtaş    Vedat Coşar        Honda Civic        E3           03:49.009

 

5.Yarış Kantara Kısa Dereceleri:

               No          Pilot       Co-Pilot Araç       Sınıf       Derece

1             2             Loucas Christoforou                      Talex     E1           01:45.204

2             1             Deniz Denner     Ömer Topçu       Mitsubishi Lancer EVO   E2           01:46.643

3             10           Salih Çelikkaya                  Subaru Impreza E2           01:50.947

4             3             Andreas Christofou                       Crosskart             E1           01:57.029

5             7             Ahmet Öksüzoğluları       Erdaş Uçaner      Nissan Silvia        E4           02:00.365

6             9             Ömer Karanfil    Gökhan Bolatçıoğlu         Mitsubishi Lancer EVO6 E2               02:01.127

7             4             Kemal Topçuoğlu             Hakkı Kerem       Honda Civic AWD             E2               02:02.168

8             6             Görkem Eren      Onur Gani           Nissan Silvia        E4           02:02.616

9             14           Kürşat Güdül                     Nissan Silvia        E4           02:11.972

10           16           Hasan Karlıtaş    Vedat Coşar        Honda Civic        E3           02:29.258

11           5             Hüseyin Şüküroğlu           Şükri Büyükhüseyin          Mitsubishi Lancer EVO9 E2               02:33.338

12           19           Jale Kuset                          Citröen C2           E3           02:35.547

18/11/2024 18:04
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TAGS: Kantara’da şampiyon Christoforou oldu
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