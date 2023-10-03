Kantara’ya Tırmandılar !

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı geçtiğimiz pazar Kaplıca - Kantara yolunda gerçekleşti.

Saat 12.00 da start alan yarışta 19 ekip start alırken, Deneme ve 1. Tur kuru zeminde 2. tur ise yağmurlu havada geçildi. Oldukça Çekişmeli geçen yarışı sadece 0.3 salise farkla Loucas Christoforou kazanırken,Deniz Denner -Ömer Topçu ikilisi ikinci olarak ve Methoidis-Grygoris Grygory ikilisi üçüncü olarak yarışı tamamladılar.

Sınıflarda Çekişme yaşandı.

Oldukça yakın zamanların yapıldığı yarışta E2 Kategörisini Deniz Denner Ömer topçu 1. , Methoidis-Grygoris Grygory İkinci ve Salih-İbrahim Çelikkaya 3. olarak tamamladılar. E4 Kategörisinde Ahmet-Hakan Bağrıaçık 1.,Ahmet - Çilem Öksüzoğluları 2. ve Can Yılmaz üçüncü olarak tamamladı.

E3 Kategörisinde Kemal Topçuoğlu 1. gelirken , Avramis Avraam 2. ve Behiç Topçu-Ahmet Demiray 3. olarak tamamladılar. S2 Kategörisinde ise Halil Mulla-Mehmet Çağla birinci ve Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikinci oldular. E1 Kategörisinde ise Loucas birinci olurken onu babası Andreas Christoforou izledi.

Kadınlar da ise günün birinciler Huri Bağrıaçık-Çilem Öksüzoğluları olurken ikinci ise ilk kez pilot koltuğunda start alan Emine Keremoğlu oldu.

Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen ,Avenue Dereboyu,Eurol,Near East Bank,Limon,Gopro,Genpower,Aveon Sigorta,Polaris ve Rinata Parts katkıları ile de yapılan yarışın tamamlanmasının ardında ödüller Kantara Restoran önünde takdim edildi.