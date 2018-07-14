Kante 1998 Dünya Kupası'nda babasıyla çöp topluyordu

Fransa milli takımı oyuncusu N'Golo Kante. kısa boyuna rağmen oynadığı futbolla Dünya Kupası'na damgasını vurdu.

Fransa evinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nı kazanırken, bugün Milli takımın formasını giyen N'Golo Kante babasıyla birlikte Paris'te çöpleri topluyor, sokakları temizliyordu.

1998 Dünya Kupası sırasında henüz 7 yaşında olan Kante, bugün dünyanın en iyi futbolcularından biri.

Şova kaçmadan sadece görevini yapan, az konuşan, güldü mü etrafındaki herkesi güldüren Kante, Fransa Milli takımında bugün "kirli işleri" halleden adam olarak biliniyor.

Dünya Kupası'nda Modric, Zobnin ve Rakitic'ten sonra en çok koşan adam olan Kante, Leicester City'yle İngiltere Premier Ligi'ni kazandığında parlamış ve Chelsea'ye transfer olmuştu.

Kante'li Chelsea'de şampiyon olunca Fransız futbolcunun göründüğünden daha fazlası olduğu ortaya çıkmıştı.

Mali kökenli olan Kante, işte o 1998 Dünya Kupası sırasında belediye işçisi olan babasının yanında çöp toplamaya yardım eden Kante, yaşıtları kupanın heyecanını yaşarken başka bir savaş veriyordu.

Zor bir hayatı vardı Kante'nin. 11 yaşında babasını kaybetti. Çocukluğu çok zor geçti.Boyu 1.68'di, futbolcu olmak istiyordu ama pek ciddiye alınmayacağını düşünüyordu. Bu yüzden liseyi bitirdikten sonra ne olur ne olmaz diye muhasebe dersleri aldı.

Sonrasında Kante'nin şansı döndü. Caen ona güvendi. Şimdi o tüm gezegenin en çok aranan orta sahalarından biri. Kimbilir belki de dünya şampiyonu.