Kante Dünya Kupası'nda olmayacak
Fransa Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
15/10/2022
Fransa Milli Takımı'nda Pogba'nın ardından N'Golo Kante şoku yaşanıyor. Bu sezon Chelsea'de sakatlığı nedeniyle sadece forma giyemeyen orta saha oyuncusu Katar'da olmayacak.
Fransız gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre Kante, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak.
The Atletich ise 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığının nüksettiğini ve 3 ay sahalardan uzak kalacağını bu nedenle de Dünya Kupası'nda olamayacağını yazdı.
Chelsea Teknik Direktörü Graham Potter, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kante'nin sakatlığıyla ilgili iyi haberler olmadığını söylemişti.
Yıldız futbolcu 14 Ağustos'ta Tottenham Hotspur ile oynanan maçta sakatlanmıştı.