Kante'den hem Chelsea'ye hem Fransa'ya kötü haber
Chelsea orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin ameliyat olduğunu açıkladı.
19/10/2022
Sakatlığı bulunan N'Golo Kante'den hem milli takımına hem de Chelsea'ye kötü haber geldi.
Orta saha oyuncusunun ameliyat olduğunu açıklayan Chelsea, Kante'nin 4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Dünya şampiyonu oyuncu, böylelikle 2022 Katar Dünya Kupası'nı da kaçıracak.
31 yaşındaki tecrübeli orta saha hamstring sakatlığı yaşamıştı.
Kante bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi.