Kante'den hem Chelsea'ye hem Fransa'ya kötü haber

Chelsea orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin ameliyat olduğunu açıkladı.

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19/10/2022

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Kante'den hem Chelsea'ye hem Fransa'ya kötü haber

Sakatlığı bulunan N'Golo Kante'den hem milli takımına hem de Chelsea'ye kötü haber geldi.

Orta saha oyuncusunun ameliyat olduğunu açıklayan Chelsea, Kante'nin 4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağını duyurdu. 

Dünya şampiyonu oyuncu, böylelikle 2022 Katar Dünya Kupası'nı da kaçıracak. 

31 yaşındaki tecrübeli orta saha hamstring sakatlığı yaşamıştı.

Kante bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi.

19/10/2022 09:09
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TAGS: kante
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