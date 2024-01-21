Kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu: 1 tutuklu

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda H.E.(E-33)’nin tasarrufunda, kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiği bir adet tabanca ve 10 adet canlı mermi tespit edilen şahış tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:20.01.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.E.(E-33)’nin tasarrufunda, kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiği bir adet tabanca ve 10 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan R.B.(E-34) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.