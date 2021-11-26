Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde sanığına 5 ay hapis

11 Mart 2020 tarihinde Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 7.65 çapında tabanca ve 12 adet 7,65’lik canlı tabanca mermisi bulunan sanık Ekrem Kale Gazimağusa Ağır ceza mahkemesi tarafından 5 ay hapse mahkum oldu.

Başkan kıdemli yargıç Musa Avcıoğlu, kıdemli yargıç Pınar Beyoğlu ve üye yargıç Özge Uğraşın’ dan oluşan ağır ceza mahkemesinin sanık ile ilgili kararı üye yargıç Özge Uğraşın tarafından okundu.

11.03.20 tarihinde Gazimağusa’ da zanlının ikametgahında yapılan aramada bulunan tabancanın sanığın beyanı doğrultusunda kuru sıkı bir tabanca olduğunu ve GKRY den bir Rum vatandaşı kanalıyla ithal edildiğini, sonrasında kuru sıkı tabanca üzerinde yapılan değişiklik sonucu 7.65 çapında tabanca haline getirildiğinin belirlenmesiyle sanık aleyhine kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla dava dosyalandığını belirten yargıç Uğraşın, aleyhinde ve lehindeki tüm şahadetin değerlendirildikten sonra sanığa işlemiş olduğu suçtan dolayı 5 ay hapislik cezası verildiğini söyledi.(MHA)

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26/11/2021 19:18