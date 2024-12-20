Kanunsuz Ava 6 Ay Hapis Cezası!

(Kamalı Haber) - Düzova köyünde 2017 yılında meydana gelen olayda kanunsuz olarak avlanan ve olay yerinde yakalanan sanık Hüdaverdi Çiftçioğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 6 ay hapse mahkum edildi. Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu. Yargıç, olayın 2 Aralık 2017 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Meriç köyünün Kuzeyinde Dözova toprakları içerisinde meydana geldiğini söyledi. Yargıç, sanığın adına kayıtlı bulunan bindirikli namlulu av tüfeğini ve üzerinde bulunan 35 adet canlı 12'lik av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiğini, ava kapalı bir günde bir adet ova tavşanını vurarak kanunsuz olarak avlandığını belirtti. Yargıç, sanığın aynı gün tarla sürerken av hayvanı olan tavşanı yatarken görüp hemen yanında bulundurduğu av tüfeği ile tavşana bir el ateş ederek tavşanı öldürüp kanunsuz olarak avlandığını kaydetti. Yargıç, yine aynı gün saat 11:00 raddelerinde KKTC Avcılık Federasyonunda görevli ekiplerin ilgili yerde devriyede olduğu bir esnada yakın mesafeden bir el silah sesi duyması üzerine bahse konu bölgenin sorumlu karakolu olan Demirhan Karakoluna telefoniyen bilgi vererek mesele ile ilgili bir polis ekibinin gelmesini istediğini açıkladı. Yargıç, olay yerine giden polisin sanığa silah ile ilgili olarak izahat istediğinde sanık "şeytana uydum bir el tavşana ateş ettim. Bir hata yaptım" diyerek cevap verdiğini kaydetti. Yargıç, sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini ifade ederek, güncel tarihli herhangi bir sabıkası olmaması, avukatı vasıtasıyla özür dileyip pişmanlığını dile getirmesini lehine dikkate aldıklarını belirtti.

Yargıç kararda şunları belirtti:

'Ağır suçlarda ve halkı huzursuz eden kamu mal ve can güvenliğini etkileyecek hallerde kamu menfaatinin korunması faktörünün ağırlık verilmektedir. Ciddi ve özellikle yaygın olan, toplumun huzurunu kaçıran suçlarda, Mahkeme yasa koyucunun saptadığı azami ceza haddini de dikkate alarak, kamu yaran gereği suçluya, gerek suçluyu gerekse başkalarını benzer suç işlemekten caydırıcı bir ceza takdir etmelidir. Sanığın mahkum olduğu kanunsuz ateşli sıla taşıma, tasarruf suçları tehlike suçu olarak tanımlanır. Tüm dünyada ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf filleri gerek bu silahları tasarruf edenlerin ehil olduğunun takibi ve gerekse kullanılmaları halinde kullanıldıkları yerin saptanabilmesi açısından özel kayıt izin ve ruhsat gibi koşullara tabi tutulmaktadır. Bununla birlikte ateşli silah ve patlayıcı maddelerin av sporunda kullanılması da Av Yasası tahtında oldukça sıkı şekilde kurallara tabi olup doğa, çevre ve ekosistemin korunması açısından bu kurallara uyulması oldukça büyük önem arz etmektedir. Kişilerin ateşli silah ve patlayıcı maddeleri yasal çerçevede kullanmaması toplumda düzensizliğe ve tehlikeye yol açar, bu bağlamda işbu suçlar kamu menfaatini oldukça yakından ilgilendirmektedir. Sanığın suç işlediği tarih 2017 yılıdır, yanı sanık suç tarihinden 7 yıl sonra yargılanmıştır. Suç tarihi üzerinden oldukça uzun bir zaman geçmiş olması ve sanığın bu süre zarfında da herhangi bir suça karışmamış olmasını ceza takdirinde lehine dikkate alırız.” Yargıç Candaş, sanığın gerek polise yaptığı ilk beyanlarından suçunu kabul etmesini, gönüllü ifade vererek polise yardımcı olmasını, davasını Mahkeme huzurunda kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehinde değerlendirdiklerini ifade ederek, oy birliği ile 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.