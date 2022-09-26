Kanunsuz avlanan 2 kişi tutuklandı!

Kalkanlı’da, avlanma ruhsatı olmadığı halde, adına kayıtlı olmayan av tüfeği ile kanunsuz olarak avlandığı ve olay ile bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: İkinci İnce Av Mevsimi münasebetiyle, 25.09.2022 tarihinde ülke genelinde polis tarafından yapılan kontroller sonucu; Kalkanlı’da, A.O.K.(E-19)’nin avlanma ruhsatı olmadığı halde, adına kayıtlı olmayan av tüfeği ile kanunsuz olarak avlandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.K.(E-43) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



26/09/2022 11:49