Kanunsuz Avlanan 2 Kişiye Yasal İşlem

Beyarmudu köyünün kuzey batı kısmında bulunan 27 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilen Y.O.(E-24) ve M.Ö.Ç.(E-23) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre dün KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu tespit edilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haber:

MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU PARA CÜZDANINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI

Güvercinlik’te faaliyet gösteren bir eğlence yerinde, bir müşteri tarafından unutulan para cüzdanı ve içerisindeki 1175 TL nakit paranın çalınması olayında zanlı olarak görülen M.Ö. (E-33) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre bu sabah saat 00.20 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.