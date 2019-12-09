Kanunsuz Avlanan 2 Kişiye Yasal İşlem

Yiğitler’de dün Y.A (E-40) ve A.S’nin (E-25) ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Diğer polisiye haber:

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU…

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan dün KKTC’ye giriş yapan K.Z’nin (E-60) kullanımında bulunan araçta, polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, 30 kilo pirinç, 8 şişe soya sosu, 4 koli acı sos, 1 adet satır ve 4 paket peynir bulunarak emare olarak alındı. K.Z hakkında yasal işlem başlatıldı.

09/12/2019 17:14