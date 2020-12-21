Kanunsuz avlanan 6 kişiye yasal işlem!
21/12/2020
Ülke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucunda 6 kişi hakkında kanunsuz avlanma suçundan yasal işlem başlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, S.K. (E-29) ve O.G.(E-31)’nin Alayköy’de 43 numaralı bölgenin ava kapalı kısmında, E.G. (E-27), M.G. (E-54), M.M. (E-27)’nin ise İskele’de 16 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz avlandıkları tespit edildi.
S.Y. (E-47)’nin ise Topçuköy’de ava açık bir bölgede tasarrufunda bulunan av tüfeğini avlanmak maksadıyla 16 yaşındaki oğluna verdiği saptandı.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.