Kanunsuz avlanan bir kişi tespit edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan avcı kontrollerinde, M.M.’nin (E-27) Pamuklu-Mehmetçik köyleri arasındaki ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Denizde kanunsuz avlanan iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Gazimağusa’da Silver Beach mevkiinde dün S.Ö.(E-41) ve E.S.’nin (E-42) tasarruflarındaki su altı tüfekleriyle şamandıra kullanmadan kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.