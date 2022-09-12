Kanunsuz avlanmadan 3 kişinin aleyhine yasal işlem başlatıldı

İkinci İnce Av Mevsimi dolayısıyla, dün ülke genelinde polis tarafından yapılan kontroller sonucunda, toplam 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı, A.Y.(E-61)’in Boğazköy’de, meskun mahale 250 metre mesafeden fazla yaklaşmak suretiyle ve A.T.(E-49) ile A.A.(E-75)’in ise Güneşköy’de, ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

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12/09/2022 14:43