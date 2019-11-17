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Kanunsuz sentetik cannabinoid tasarrufundan 1 tutuklu

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17/11/2019

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Kanunsuz sentetik cannabinoid tasarrufundan 1 tutuklu

Gazimağusa’da ikametgahında cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan İ.K. (E-53)  tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 13.00 sıralarında İ.K.’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, toplam 416 adet üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan kağıt, 8 adet kesilmiş, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt parçaları, 1 adet içerisinde tütün ile karışık üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt parçalı ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. İ.K tutuklandı.

17/11/2019 14:00
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TAGS: Kanunsuz sentetik cannabinoid tasarrufundan 1 tutuklu, haber, kıbrıs,
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