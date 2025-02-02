Kanunuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu ve taşıma… 5 tutuklu
YAYIN TARİHİ:
02/02/2025
Dipkarpaz-Zafer Burnu Anayolu üzerinde dün saat 22.45 sıralarında, polis tarafından iki ayrı araçta arama yapıldı.
Aramada, A.Y.’nin (E-50) adına kayıtlı av tüfeği ile 175 adet av tüfeği fişeklerini, N.Ö.’nün (E-52) adına kayıtlı av tüfeği ile 25 adet av tüfeği fişeklerini, İ.T.’nin (E-63) adına kayıtlı av tüfeği ile 200 adet av tüfeği fişeklerini, H.E.’nin (E-56) adına kayıtlı av tüfeği ile 200 adet av tüfeği fişeklerini ve M.D.’nin (E-39) adına kayıtlı av tüfeği ile 100 adet av tüfeği fişeklerini ava açık olmayan bir günde yetkili makamdan izinsiz, kanunsuz olarak tasarruf edip, taşıdıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
YAYIN TARİHİ: