Kanunuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu ve taşıma… 5 tutuklu

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02/02/2025

Kanunuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu ve taşıma… 5 tutuklu

Dipkarpaz-Zafer Burnu Anayolu üzerinde dün saat 22.45 sıralarında, polis tarafından iki ayrı araçta arama yapıldı.

Aramada, A.Y.’nin (E-50) adına kayıtlı av tüfeği ile 175 adet av tüfeği fişeklerini, N.Ö.’nün (E-52) adına kayıtlı av tüfeği ile 25 adet av tüfeği fişeklerini, İ.T.’nin (E-63) adına kayıtlı av tüfeği ile 200 adet av tüfeği fişeklerini, H.E.’nin (E-56) adına kayıtlı av tüfeği ile 200 adet av tüfeği fişeklerini ve M.D.’nin (E-39) adına kayıtlı av tüfeği ile 100 adet av tüfeği fişeklerini ava açık olmayan bir günde yetkili makamdan izinsiz, kanunsuz olarak tasarruf edip, taşıdıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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TAGS: Kanunuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu ve taşıma… 5 tutuklu
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