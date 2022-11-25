Kanye West: Donald Trump'a başkan yardımcılığını teklif edince çok bozuldu

Donald Trump'ın ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach'teki evine konuk olan ünlü rapçi Kanye West, akşam yemeğinde konuşulanları anlattı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, geçen günlerde 2024'teki başkanlık seçimlerine adaylığını koyacağını duyuran West, akşam yemeği sırasında Trump'a "başkan yardımcısı adayı" olmasını teklif ettiğine dair bir tweet atmıştı.

West'in seçim kampanyası için son hamlesi, dün (24 Kasım) Twitter'da "YE24" başlığı altında videolar paylaşmak oldu.

"Mar-a-Lago'nun özeti" diye başlayan videoda West, Trump'ın kendisine "2024 seçimlerini kaybedeceğini" söyleyerek bağırdığını dile getirdi:

Masada bana bağırmaya başladı ve kaybedeceğimi söyledi. 'Bir dakika, bir dakika, Ye'yle konuşuyorsun' dedim.

Ünlü rapçi, başkan yardımcılığını teklif edince Trump'ın kafasının çok karıştığını belirtti. West, "Sanırım aklına gelecek en son şeylerden biriydi, çok hazırlıksız yakalandı" ifadelerini kullandı.

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25/11/2022 22:19