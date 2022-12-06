Kanye West dövmesinden pişman olanlara yardım

Son dönemde yaptığı ırkçı açıklamalarla ve Yahudi karşıtı söylemleriyle tartışmaların odağında olan Kanye West, gündemden düşmüyor. Birçok hayranı açıklamaları sonrası West'e tepki gösterirken, Londra'daki bir stüdyo, ünlü rapçiyle ilgili bir dövmeye sahip kişilere ücretsiz bir şekilde lazerle sildirme imkanı tandıklarını açıkladı.

Irkçı açıklamaları, Yahudi karşıtı söylemleri, eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili çarpıcı sözleriyle adından söz ettiren Kanye West ile ilgili yeni bir detay gündem oldu.

"İNSANLAR NAZİLERİ KÖTÜLEMEYİ, BIRAKMALI"

Son olarak tamamen yüzü kapalı bir şekilde Alex Jones’un programına katılan ve “Ben Hitler’i beğeniyorum. İnsanlar Nazileri kötülemeyi bırakmalı. Hitler 6 milyon kişiyi öldürmedi bu istatistiksel bir yanlış. Ben burada şoke edici olmak istemiyorum. Hitler’i beğeniyorum. Soykırım öyle olmadı” diyen Kanye West'in sözlerine tepki yağarken, ünlü şarkıcının dövmesini taşıyan ve sildirmek isteyen hayranlarına sevindirici bir haber geldi.

WEST DÖVMELERİNİ SİLERKEN ÜCRET ALMAYACAKLAR

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir dövme stüdyosu, normalde 2 bin-2 bin 500 sterlin (45-55 bin TL) tutan sildirme işlemini ücretsiz olarak yapacaklarını duyurdu.

ÜÇ KİŞİ DÖVMESİNİ SİLDİRDİ

Stüdyonun yöneticisi Briony Garbett, dünya genelinden ilgi gördüklerini söylerken; şimdiye kadar üç kişinin Kanye West dövmesini sildirdiğini ve 10 kişinin görüşme için randevu aldığını duyurdu.

GEORGE FLOYD'U HEDEF ALMIŞTI

45 yaşındaki ABD’li rap şarkıcısı, 2020’de ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polisin siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olmasıyla ilgili sözleri nedeniyle tepki çekmişti.

“Candace Owens'ın çıkardığı George Floyd belgeselini izledim” diyerek, Floyd’un aslında aşırı doz fentanil aldığı için öldüğünü ileri sürmüştü. West, “Bakarsanız, adamın dizi boynunda bile değildi” ifadesini kullanmıştı. Oysa Floyd’un otopsi raporunda ölüm sebebinin polisin diziyle bastırması sonucu nefes alışının engellenmesi olduğu daha önce tespit edilmişti.

Floyd ailesi West’e 250 milyon dolarlık dava açmıştı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KİLİTLENMİŞTİ

Ünlü şarkıcının Instagram hesabı ve ardından Twitter hesabı Yahudi karşıtı paylaşımları nedeniyle kilitlenmişti.

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06/12/2022 20:24